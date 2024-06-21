EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler için sürpriz transfer iddiası

21 Haziran 2024 12:05 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 12:06

Arda Güler yorgun olduğu gerekçesi ile Milli Takım idmanına katılmadı

Arda Güler yorgun olduğu gerekçesi ile Milli Takım idmanına katılmadı

Gürcistan maçında sergilediği performans ve attığı harika golle EURO 2024'e fırtına gibi başlayan A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler'i, İngiliz devi Liverpool'un transfer etmek istediği öne sürüldü.

LİVERPOOL'DA LUİS DİAZ'IN YERİNE ARDA GÜLER HAMLESİ

Team Talk'un haberine göre; Liverpool, Luis Diaz'ın ayrılması halinde yerini Arda Güler ile doldurmak istiyor.

Real Madrid, 19 yaşındaki futbolcusunun daha hızlı gelişmesi için gelecek sezon başka bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor ancak Arda Güler'i La Liga dışına da göndermek istemiyor.

REAL SOCİEDAD AVANTAJLI

Türk futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya en yakın takımın Real Sociedad olduğu iddia edildi.

Haberin detayında, Sociedad'ın genç yıldızları yetiştirme konusunda başarılı bir geçmişe sahip olduğu hatırlatılarak Martin Odegaard ve Takefusa Kubo örnekleri gösterildi.

MBAPPE VE ENDRİCK TRANSFERLERİ ARDA GÜLER'İ ZORLAYACAK

Arda Güler'in transferdeki geleceğinin ilerleyen günlerinde netlik kazanacağı vurgulanırken, Real Madrid'in Kylian Mbappe ve Endrick'i kadrosuna katmasının takım içinde rekabeti artırdığı ve bu durumun Arda'yı daha da zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya bırakacağı yorumu yapıldı.