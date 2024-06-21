EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler için sürpriz transfer iddiası
A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler'e İngiliz devi Liverpool'un talip olduğu iddia edildi. Real Madrid'in yıldız 10 numarayı gelecek sezon kiralayabileceği öne sürülse de İspanyol devinin transfer için bir şartı olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Gürcistan maçında sergilediği performans ve attığı harika golle EURO 2024'e fırtına gibi başlayan A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler'i, İngiliz devi Liverpool'un transfer etmek istediği öne sürüldü.
LİVERPOOL'DA LUİS DİAZ'IN YERİNE ARDA GÜLER HAMLESİ
Team Talk'un haberine göre; Liverpool, Luis Diaz'ın ayrılması halinde yerini Arda Güler ile doldurmak istiyor.
Real Madrid, 19 yaşındaki futbolcusunun daha hızlı gelişmesi için gelecek sezon başka bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor ancak Arda Güler'i La Liga dışına da göndermek istemiyor.
REAL SOCİEDAD AVANTAJLI
Türk futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya en yakın takımın Real Sociedad olduğu iddia edildi.
Haberin detayında, Sociedad'ın genç yıldızları yetiştirme konusunda başarılı bir geçmişe sahip olduğu hatırlatılarak Martin Odegaard ve Takefusa Kubo örnekleri gösterildi.
MBAPPE VE ENDRİCK TRANSFERLERİ ARDA GÜLER'İ ZORLAYACAK
Arda Güler'in transferdeki geleceğinin ilerleyen günlerinde netlik kazanacağı vurgulanırken, Real Madrid'in Kylian Mbappe ve Endrick'i kadrosuna katmasının takım içinde rekabeti artırdığı ve bu durumun Arda'yı daha da zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya bırakacağı yorumu yapıldı.