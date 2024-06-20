Arda Güler dünya basınının manşetinde: Türklerin altın çocuğu

20 Haziran 2024 21:53 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 21:57

EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşan A Milli takım, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Milli takımın ilk maçında ceza sahasının dışından güzel bir vuruşla gol atan Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi.

Öne çıkan oyuncuları seçen BBC milli oyuncu için, "Gürcistan maçında turnuvanın en güzel golüne aday bir gol attı. Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında gol atan en genç isim oldu" diyerek köşesine haberi taşıdı.

BBC'nin diğer seçtiği isimler ise; Arda'nin Real Madrid'den takım arkadaş İngiliz Jude Bellingham, Barcelona'da oynayan İspanyol Lamine Yamal, Bayern Münih forması giyen Alman Jamal Musiala ve Leverkusen ile Bundesliga sampiyonlugu yaşayan Alman futbolcu Florian Wirtz'di.

DIŞ BASINDA ARDA GÜLER...

Bild (Almanya): Önce siddetli yağmur, sonra fırtınalı oyun ve Arda'nın rüya golü.

The Guardian (İngiltere): Arda, fırtınalı maça attığı golle şimşekler çaktırdı.

L'Equipe (Fransa): Türkiye'den Arda Güler ile iyi başlangıç.

Marca (İspanya): F Grubu'nda Cristiano Ronaldo'yu öne çektik ama ortaya Arda Güler çıktı.

La Gazzetta dello Sport (İtalya): Arda Güler'den süper gol.

Abola (Portekiz): Türklerin altın çocuğu Arda Güler.

AS (İspanya): Arda Güler'den Mesut Özil'i bile çıldırtan gol.

Le Figaro (Fransa): Arda Güler parladı, Kvaratskhelia çaresiz kaldı.

Mundo Deportivo (İspanya): Arda Güler'in sanat eseri düğümü çözdü.

Daily Mail (İngiltere): Arda'nın sansasyonel golü büyüleyici maçı çözdü.

SKY Sport (Italya): Arda Güler'in büyüsü belli oldu.

Record (Portekiz): Arda gol atarak Ronaldo'nun rekorunu çaldı.

The Sun (Ingiltere): EURO 2024'ün gerilim filminde Arda, turnuvanın en iyi golünü attı.

Sport (İspanya): Arda Güler Avrupa Futbol Şampiyonası'na stratosferik bir golle giriş yaptı.