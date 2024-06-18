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Real Madrid’den Arda Güler ve Türkiye paylaşımı!

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
18 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 17:24
Real Madrid’den Arda Güler ve Türkiye paylaşımı!

Euro 2024 Avrupa şampiyonasında A milli takımımız bu akşam sahneye çıkıyor.

Euro 2024 Avrupa şampiyonasında A milli takımımızın bulunduğu F grubundaki takımlar bugün sahaya çıkıyor. Türkiye Gürcistan ile saat 19.00’da kozlarını paylaşacak. Gruptaki diğer iki takım Portekiz ve Çekya ise saat 22.00’da sahaya çıkacak.

Real Madrid’den Arda Güler ve Türkiye paylaşımı! - 1. Resim

Almanya’nın Dortmund şehrinde oynanacak Türkiye Gürcistan maçı için, Avrupa’nın birçok şehrinden gelen gurbetçi vatandaşlarımız sokaklara akın etti.

Real Madrid’den Arda Güler ve Türkiye paylaşımı! - 2. Resim

Maç saatine yaklaştıkça da heyecan artarak devam ediyor. Milli takımımıza destek olmak için Almanya’da bir araya gelen Türk vatandaşlar kendilerine ayrılan biletleri tüketti.

Real Madrid’den Arda Güler ve Türkiye paylaşımı! - 3. Resim

İSPANYA’DAN MESAJ VAR!

Milli takımımızın en genç oyuncularından Arda Güler’e ve Milli takımımıza bir destek mesajı ise son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’den geldi.

Real Madrid’den Arda Güler ve Türkiye paylaşımı! - 4. Resim

Arda Güler’in takımı Real Madrid, milli oyuncumuzun ve Türk bayrağımızın olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak hem Arda Güler’e hem de Milli takımımıza önemli bir mesaj verdi.

Kaynak: tgrthaber.com
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