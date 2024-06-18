Real Madrid’den Arda Güler ve Türkiye paylaşımı!

18 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 17:24

Euro 2024 Avrupa şampiyonasında A milli takımımızın bulunduğu F grubundaki takımlar bugün sahaya çıkıyor. Türkiye Gürcistan ile saat 19.00’da kozlarını paylaşacak. Gruptaki diğer iki takım Portekiz ve Çekya ise saat 22.00’da sahaya çıkacak.

Almanya’nın Dortmund şehrinde oynanacak Türkiye Gürcistan maçı için, Avrupa’nın birçok şehrinden gelen gurbetçi vatandaşlarımız sokaklara akın etti.

Maç saatine yaklaştıkça da heyecan artarak devam ediyor. Milli takımımıza destek olmak için Almanya’da bir araya gelen Türk vatandaşlar kendilerine ayrılan biletleri tüketti.

İSPANYA’DAN MESAJ VAR!

Milli takımımızın en genç oyuncularından Arda Güler’e ve Milli takımımıza bir destek mesajı ise son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’den geldi.

Arda Güler’in takımı Real Madrid, milli oyuncumuzun ve Türk bayrağımızın olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak hem Arda Güler’e hem de Milli takımımıza önemli bir mesaj verdi.