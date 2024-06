Portekizli yıldızlardan Türkiye ve Arda Güler yorumu

21 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:42

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında yarın Türkiye, Portekiz ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi Portekiz'in yıldız futbolcusu Jota ile Türkiye'de forma giyen Beto ve Helder Barbosa çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız isimler Portekiz-Türkiye maçını değerlendirirken A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler ile ilgili de övgü dolu sözler kullandılar. İşte Portekizli yıldızların Türkiye yorumları:

JOTA: "TÜRKİYE'YE ALAN VERMEYECEĞİZ"

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Diogo Jota, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok yetenekli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Liverpoollu oyuncu, "Türkiye ilk maçı kazanmış olmanın verdiği beklentiyle daha fazla oynayabilir ya da eşit şartlarda oynayabilir. Madalyonun iki yüzü var. Zor bir maç olacak, Çekya'dan farklı olacak. Türkiye'ye Gürcistan'ın verdiği alanları vermeyeceğiz." dedi.

"ÇEKYA'DAN DAHA İYİ BİR TAKIM İLE KARŞILAŞACAĞIZ"

Türkiye'nin Çekya'dan daha iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Jota, "Maçın başlangıcını gördüm. Türkiye harika bir başlangıç yaptı, bir gol attı ve bir gol daha atabilirdi ama iptal edildi. Türkiye iki harika gol attı ve onlara aynı alanı veremeyiz. Oyunu daha fazla kontrol etmeliyiz. Bireysel olarak Çekya'dan daha iyi bir takım ile karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER İLE İLGİLİ BİR FİKRİM YOK"

Son olarak genç yıldızımız Arda Güler hakkında konuşan Diogo Jota, "Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok. Türkiye bireysel açıdan harika bir seçkiye sahip. Daha fazla topa sahip olmalı ve fark oluşturmak için sahip olacakları süreyi azaltmaya çalışmalıyız." sözlerini sarf etti.

BETO: "MONTELLA, TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ DUYDUĞU TAKTİK DİSİPLİNİ VERİYOR"

Sporting Lizbon, Porto, Braga, Sevilla gibi takımların yanı sıra Süper Lig’de Göztepe forması da giymiş olan Portekiz Milli Takımı’nın eski kalecisi Beto, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın BVB Stadyumu’nda TSİ 19.00’da oynanacak Türkiye - Portekiz müsabakası hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

Kırmızı-beyazlı takımın, Gürcistan karşısındaki performansını değerlendirerek sözlerine başlayan Beto, “Bence bu Türkiye diğer yıllardan biraz farklı. Gerçek şu ki Montella, Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu taktik disiplini veriyor. Çünkü yetenekli oyuncular her zaman vardı” ifadelerini kullandı.

"TAKTİKSEL ZAYIFLIK MONTELLA TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜ"

Eski file bekçisi, Portekiz'in şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu ve bu turnuvanın favorileri arasında bulunduğunu dile getirdi. Beto, “Ancak aynı zamanda Türkiye Milli Takımı da çok gelişti. Bu gelişme de onları çok daha tehlikeli hale getirdi. Bunu kanıtlamak isteyeceklerine inanıyorum. Türkiye, Portekiz’e karşı sürpriz yapmaya çalışacak” cümlelerine yer verdi.

Ay-yıldızlı ekibin güçlü ve yıldız futbolculara sahip olduğunun altını çizen Beto, “Türk oyuncular doğal olarak yetenekli ve bu onlar için Portekiz karşısında güçlü bir avantaj olabilir. Türkiye'nin önceki yıllarda sahip olduğu taktiksel zayıflık Montella tarafından çözüldü. Bu da Türkiye'yi çok daha rekabetçi kılıyor” şeklinde konuştu.

Portekizli eski futbolcu, Türkiye'nin turnuvada ne kadar ileri gidebileceğinin ise oynayacağı maçlarda ortaya koyacağı kazanma arzusu ve kararlılığa bağlı olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'DE PATLAMA YAŞAYACAK ÇOK OYUNCU VAR"

‘Türk Milli Takımı’nda dikkatini çeken ve turnuvada öne çıkacağını düşündüğün bir oyuncu var mı?’ sorusunu Beto, “Bu şampiyonayı Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğun göstermek için bir fırsat olarak görmeliler. Aynı zamanda bireysel ve kolektif yeteneklerini gösterme şansları da büyük. Özel bir isim vermiyorum çünkü içlerinde öne çıkıp patlama yaşayabilecek çok sayıda oyuncu var” diye cevaplandırdı.

"PORTEKİZ İNANILMAZ BİR OYUNCU KUŞAĞI YETİŞTİRDİ"

Portekiz Milli Takımı’yla ilgili görüşlerini de aktaran eski kaleci, “Portekiz, Cristiano Ronaldo veya Pepe gibi deneyimli oyuncuları da bünyesinde bulundurarak kendisini günümüzün en komple takımlarından biri haline getiren inanılmaz bir oyuncu kuşağı yetiştirdi. Onların başarısı ortaya koydukları zihniyete ve kararlılığa bağlı” açıklamasını yaptı.

"CRİSTİANO RONALDO GERÇEK BİR ŞAMPİYONUN ZİHNİYETİNE SAHİP"

Beto, Portekiz’in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’dan ise övgü dolu sözlerle bahsetti. 42 yaşındaki eski file bekçisi, “Cristiano gerçek bir şampiyonun zihniyetine sahip ve rakip ne olursa olsun her zaman gol atmak istiyor. Sahaya çıktığı her an gol atma ihtimali çok yüksek” dedi.

HELDER BARBOSA: "TÜRKİYE'DE ÇOK YETENEKLİ OYUNCULAR VAR"

Bir dönem Süper Lig'de Akhisarspor ve Hatayspor formaları da giyen Portekiz Milli Takımı'nın eski futbolcusu Helder Barbosa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda yarın BVB Stadyumu'nda TSİ 19.00'da oynanacak Portekiz - Türkiye maçını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

İyi bir mücadele beklediğini dile getirerek sözlerine başlayan Barbosa, “Her iki takım da son maçlarını kazandı ve yine kazanarak grupta 1. olmaya çalışacaklar. Muhtemelen Portekiz karşısında Türkiye daha az savunma yapacak ve hızlı geçişlerle çıkmaya çalışacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, gruptaki ilk müsabakasında Gürcistan'a karşı çok iyi bir oyun ortaya koyduğuna dikkat çeken Helder Barbosa, “Kendilerine güvenerek, güzel bir futbol oynuyorlar. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var ama bunların çoğu genç. Oyunun birçok anında fark oluşturabilirler ancak aynı zamanda biraz olgunlaşmaları lazım. Tecrübe eksikliğinden dolayı hatalar yapıyorlar” şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ FARK OLUŞTURABİLİR"

Barbosa, kırmızı-beyazlı takımda turnuvaya damga vuracak birçok futbolcu olduğunu da aktardı. Portekizli eski orta saha, “Arda Güler ve Kenan Yıldız gerçekten çok iyiler. Fark oluşturabilirler. Genç, yetenekli oyunculardan bahsetmiştik ama Orkun Kökcü ve Hakan Çalhanoğlu'nun bu turnuvada iz bırakacağını düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

Helder Barbosa, ayrıca Türkiye ile Portekiz'in beraber gruptan çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.

"CRİSTİANO RONALDO EŞSİZ BİR FUTBOLCU"

Portekiz Milli Takımı hakkında da konuşan Barbosa, ‘istikrar' vurgusu yaptı. Portekiz Süper Ligi'nde Braga ve Porto formaları da giymiş olan eski futbolcu, “Dünya standartlarında birçok oyuncudan oluşan harika bir takımımız var. Ancak bu turnuvalarda biraz daha istikrarlı olmamız gerekiyor. Eğer öyle olursa turnuva kazanma şansımız yüksek” dedi.

‘Cristiano Ronaldo'nun bu son turnuvası olacak. Onunla ilgili neler söylemek istersin?' şeklinde gelen bir soruya Helder Barbosa, “Ronaldo eşsiz bir futbolcu. Onun bize bunca yıldır verdikleri anlatılamaz. Eğer bu gerçekten onun son turnuvasıysa, umarım herkes bundan keyif alır” cevabını verdi.