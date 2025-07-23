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Savunma Teknolojileri
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 | Murat Makas

Eurofighter Typhoon ve KAAN hedefi bu silahla silecek! ASELSAN-ROKETSAN ortaklığında yerli meteor müjdesi

ASELSAN ve ROKETSAN IDEF 2025’te yeni yerli askeri teknolojilerini tanıtırken kritik anlaşmaya imza attı. Yerli KAAN ve Eurofighter Typhoon gibi savaş uçaklarında kullanılabilecek bir silah daha üretilecek. İki dev şirketten yerli meteor füzesi müjdesi geldi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 20:58

Türkiye'nin savunma kalkanı yerli askeri silahlar IDEF 2025'e damga vurdu. ve gibi savunmaya önemli katkıda bulunan şirketler birbirinden güçlü projesini sergiliyor. ASELSAN IDEF 2025’te 5 yeni savunma sistemi olan GÖKTAN, EJDERHA, KORAL 200, GÜRZ ve TURAN’ı ilk kez tanıttı.

ASELSAN VE ROKETSAN ANLAŞTI

ROKETSAN ise HİPERSONİK TAYFUN BLOK 4 füzesini tanıttı. ROKETSAN ayrıca GÖKBORA Görüş Menzili Ötesi Havadan Havaya Füze, AKATA Kapsüllü ATMACA, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat, 300 ER, ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı gibi projelerini görücüye çıkardı.

Eurofighter Typhoon ve KAAN hedefi bu silahla silecek! ASELSAN-ROKETSAN ortaklığında yerli meteor müjdesi

HİPERSONİK VE METEOR GELİYOR

Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN, gök vatanın güvenliği için güç birliğine gitti. Fuarda GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı. İmza töreni Savunma Sanayii Başkanlığı standında Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından imzalandı. Projeyle Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKBORA’nın milli olarak geliştirilecek arayıcı başlığı, ilk Aktif Faz Dizili (AESA) Arayıcı Başlık olacak. Projede Veri Bağı Milli Taktik Data Linkin (MTDL) uyumlu olarak çalışması da planlanıyor.

Eurofighter Typhoon ve KAAN hedefi bu silahla silecek! ASELSAN-ROKETSAN ortaklığında yerli meteor müjdesi

EUROFİGHTER TYPHOON'A YERLİ METEOR

Ayrıca planları dışında Türkiye’nin gücüne güç katacak yerli meteor füzesi üretimi için anlaşma sağlandı.

Eurofighter Typhoon ve KAAN hedefi bu silahla silecek! ASELSAN-ROKETSAN ortaklığında yerli meteor müjdesi

Aktif radar güdümlü, yüksek hızlara çıkmasını sağlayan ramjet motoru ve uzun menzili sayesinde kısa ve orta menzilde etkili MICA ile birlikte görev yapan Meteor füzesi; Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, JAS-39 Gripen, Lockheed Martin F-35 Lightning II gibi uçaklarda kullanılmaktadır.

TÜRKİYE'NİN METEOR FÜZESİ MUADİLİ 'GÖKHAN'

Türkiye halihazırda meteor füzelerinin muadili olarak Gökhan füzesini geliştiriyor. Gökhan Füzesi, KAAN savaş uçağının ilk prototipinin yanında görüntülenmişti.

Eurofighter Typhoon ve KAAN hedefi bu silahla silecek! ASELSAN-ROKETSAN ortaklığında yerli meteor müjdesi
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ETİKETLER
#Roketsan
#aselsan
#savunma sanayii
#hipersonik füze
#Askeri Teknoloji
#Idef 2025
#Meteor Füze
#Savunma Teknolojileri
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