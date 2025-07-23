Eurofighter Typhoon ve KAAN hedefi bu silahla silecek! ASELSAN-ROKETSAN ortaklığında yerli meteor müjdesi

Türkiye'nin savunma kalkanı yerli askeri silahlar IDEF 2025'e damga vurdu. ASELSAN ve ROKETSAN gibi savunmaya önemli katkıda bulunan şirketler birbirinden güçlü projesini sergiliyor. ASELSAN IDEF 2025’te 5 yeni savunma sistemi olan GÖKTAN, EJDERHA, KORAL 200, GÜRZ ve TURAN’ı ilk kez tanıttı.

ASELSAN VE ROKETSAN ANLAŞTI

ROKETSAN ise HİPERSONİK TAYFUN BLOK 4 füzesini tanıttı. ROKETSAN ayrıca GÖKBORA Görüş Menzili Ötesi Havadan Havaya Füze, AKATA Kapsüllü ATMACA, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat, 300 ER, ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı gibi projelerini görücüye çıkardı.

HİPERSONİK VE METEOR GELİYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN, gök vatanın güvenliği için güç birliğine gitti. Fuarda GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı. İmza töreni Savunma Sanayii Başkanlığı standında Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından imzalandı. Projeyle Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKBORA’nın milli olarak geliştirilecek arayıcı başlığı, ilk Aktif Faz Dizili (AESA) Arayıcı Başlık olacak. Projede Veri Bağı Milli Taktik Data Linkin (MTDL) uyumlu olarak çalışması da planlanıyor.

EUROFİGHTER TYPHOON'A YERLİ METEOR

Ayrıca hipersonik füze planları dışında Türkiye’nin gücüne güç katacak yerli meteor füzesi üretimi için anlaşma sağlandı.

Aktif radar güdümlü, yüksek hızlara çıkmasını sağlayan ramjet motoru ve uzun menzili sayesinde kısa ve orta menzilde etkili MICA ile birlikte görev yapan Meteor füzesi; Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, JAS-39 Gripen, Lockheed Martin F-35 Lightning II gibi uçaklarda kullanılmaktadır.

TÜRKİYE'NİN METEOR FÜZESİ MUADİLİ 'GÖKHAN'

Türkiye halihazırda meteor füzelerinin muadili olarak Gökhan füzesini geliştiriyor. Gökhan Füzesi, KAAN savaş uçağının ilk prototipinin yanında görüntülenmişti.