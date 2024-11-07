AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Kasım 2024 22:01 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 22:09
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Hollanda takımı AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Hollanda kulübü AZ Alkmaar'ı konuk etti.
11'LER BELLİ OLDU
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Dekker, Penetra, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Becao, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Amrabat, Fred, Tadic, Maximin, Dzeko.
HAKEM KADROSU
Zorlu müsabakada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak. John Beaton'un yardımcılıklarını David McFarlane ile David McGeachie üstlenecek. VAR'da Andrew Dallas, AVAR'da ise Tiago Martins görev alacak.
Kaynak: tgrthaber.com