Aziz Yıldırım başkanlık yarışından çekilme şartını açıkladı!

22 May 2024 18:24 - Güncelleme : 22 May 2024 18:34

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, şampiyonluk şansı, Jose Mourinho ve İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURSA ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM"

"Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler... Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız... Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz'dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz."

"BEŞİKTAŞ'IN MOURİNHO'YU ALACAK GÜCÜ YOK"

"Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon € veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar! Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar."

"TFF TARAFSIZ OLMALI"

"Beni bir TFF başkan adayı aradı, isim vermiyorum kim olduğunu biliyorsunuz. 'Fenerbahçe'den onu aldım, Galatasaray'dan bunu aldım formülü olmamalı. Tarafsız insanlar olmalı' dedim. TFF düzgün bir hale gelmeli. Tarafsız bir TFF oluşturmaları lazım. Gerektiğinde müdahale edeceğiz."

"İSMAİL KARTAL'I KİM ANTRENÖR YAPTI"

"İsmail Kartal'a Fenerbahçe'de 15 sene çalışma imkanını kim sağladı? Kim antrenör yaptı onu? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Futbol takımının antrenörü kim yaptı? Ona cevap vereceğim, merak etmeyin. Şu maç geçsin, inşallah şampiyon oluruz. Ona göre konuşuruz."