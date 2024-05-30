Aziz Yıldırım'dan seçime günler kala büyük meydan okuma!

30 May 2024 19:36 - Güncelleme : 30 May 2024 19:45

Fenerbahçe'de haziran ayının ilk haftasında yapılacak olan seçimli kongre öncesi yarış ortamı kızıştı.

Eski Fenerbahçe başkanı ve önümüzdeki seçime başkan adayı olarak yarışacak olan Aziz Yıldırım, kulüp üyelerine yaptığı konuşmada şampiyon olunmaması durumunda seçim kararı alacağını duyurdu.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, "Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim. Size söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM NE BÜYÜK ADAMMIŞ YA"

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu seçimi kazanması halinde göreve getireceğini duyuran Aziz Yıldırım, "Bunlar, menajerlerine Mourinho’ya gidip ‘Aziz Yıldırım enkaz bıraktı’ dedirtmişler. Konuşuyorduk… Adamın önünde tesisler açıktı, sordum ‘Bunları kim yaptı biliyor musun?’ dedim. Ben onunla neden televizyona çıkayım? Ne var, ne konuşacağız? Ben sizinle çıkarım siz haddinizi bilirsiniz, ben haddimi bilirim. Öyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Ali Koç'un seçim öncesi yapacağı hamleyi de açıklayan Aziz Yıldırım, "Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya?" çıkışında bulundu.