Aziz Yıldırım 6 yıl sonra ilk kez katıldı! Ali Koç Yüksek Divan Kurulu'nda oyunu kullandı

27 Nisan 2024 13:47 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:38

Sabah saatlerinden itibaren kuru yerine öncelikle mevcut başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve diğer YDK üyeleri geldi.

AZİZ YILDIRIM'IN 6 YIL SONRA İLK KEZ KATILDI!

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, tekne yoluyla kurula geldi. Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı.

Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.

2018 yılından bu yana toplantılara katılamayan Yıldırım, başkan adayı Nihat Tokat'a, Ali Koç'la ilgili bir vaadi üzerine tepki gösterdi. Yıldırım, "Benim adıma onunla onu barıştıracağım, bununla bunu... böyle konuşma. Camiayı ben bilmem. Sen bilmediğin konularda teklif yapma. Ben sizi tanımıyorum, çıkıyorsun onunla onu barıştırırım, bununla bunu. Ayıp. Ayıp şeyler" dedi.

ALİ KOÇ YÜKSEK DİVAN KURULU'NDA OYUNU KULLANDI

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda, 12 sandıkta oy kullanma işlemleri gerçekleştirilirken başkan Ali Koç da oyunu kullandı. Koç, 7 numaralı sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Koç'un demokratik seçim vurgusu dikkat çekti. Koç açıklamalarına şu sözlerle başladı:

"Seçim sürecinde tesislerimiz kullanıldı. İletişim kanalları ve televizyonumuz kullanıldı. Camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Normalde 3 sene ancak pandemiden dolayı seçimleri yapamamıştık. En zor günlerde üstün Fenerbahçelilik ruhuyla bizlerle uyum içinde çalıştılar, bizlere destek oldular. Size şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına teşekkür etmek istiyorum."