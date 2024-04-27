Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor: Maç başladı! | CANLI

27 Nisan 2024 17:50 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:35

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı geçmek isterken Beşiktaş ise kötü gidişata derbide dur demek istiyor.

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Bastshuayi.

Beşiktaş: Mert, Necip, Worrall, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Muleka, Semih.

CANLI ANLATIM

1' | Dev derbide ilk düdük çaldı!

8' | SARI KART! Sol kanat taç çizgisinde rakibinden sıyrılan Ferdi, Necip'in müdahalesiyle yerde kaldı. Necip Uysal sarı kart gördü.

10' | Tadic'in sol kanattan ortasında Batshuayi kale önünde şutunu çekti. Mert Günok gole izin vermedi.

12' | Szymanski'nin kaptığı topta Michy Batshuayi tek pasla yine Polonyalı oyuncuyu buldu. Kaleye ilerleyen Szymanski şutunu çekti. Aut.

20' | Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan İsmail Yüksek oyuna devam edemedi Milli futbolcu ve Becao oyundan alındı. Çağlar Söyüncü ile Rade Krunic oyuna girdi.

21' | Uzun pasla savunma arkasına sarkan Sebastian Szymanski kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Mert Günok harika kurtarışla gole izin vermedi.

25' | KIRMIZI KART! Beşiktaş'ta Al Musrati, Fred'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Hakem Volkan Bayarslan VAR'da pozisyonu izledikten sonra kartın rengi kırmızıya döndü! Beşiktaş 10 kişi kaldı.

30' | GOL! Fenerbahçe, Batshuayi ile öne geçti: 1-0.

40' | Semih'in pasında ceza sahası içine giren Muçi, kalesinden açılıp açıyı iyi kapatan Livakovic'i geçemedi.

45' | İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.

45+5' | İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 üstün kapattı.

46' | İkinci devre başladı!

48' | Kullanılan köşe vuruşunda Muleka'nın kafa vuruşunu Livakovic muhteşem bir refleksle topu çizgiden çıkardı. Dönen topu Necip tamamladı ancak top savunmadan döndü.

51' | Ters kanada uzun topta topu alan Tadic kale ağzına ortaladı. Colley, Michy Batshuayi'den önce topa dokunarak golü önledi.

56' | Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu topsuz alanda yerde kaldı. Volkan Bayarslan oyunu durdurdu. Ghezzal sarı kart gördü.

62' | Beşiktaş'ta Muçi'nin yerine Alex Oxlade-Chamberlain oyuna girdi.

69' | GOL! Fenerbahçe, İrfan Can ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

73' | Ev sahibi ekipte Michy Batshuayi'nin yerine Edin Dzeko oyuna dahil oldu.

78' | Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un yerine Cenk Tosun oyuna girdi.

83' | GOL! | Beşiktaş, Cenk Tosun ile farkı bire indirdi: 2-1.

88' | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin yerine Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.

90' | Karşılaşmanın sonuna 5 dakika eklendi.

90+3' | Hava topu mücadelesinde rakibine faul yapan Omar Colley sarı kart gördü.

90+5' | Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK VİRAJ!

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde maça başladı.