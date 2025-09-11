İsmail Yüksek sanılıyordu bu ismi kimse duymadı! Beşiktaş'tan bir bomba daha: Ali Koç ile görüşüldü

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında transferde sıcak temaslar yaşanıyor. Siyah-beyazlılar kanat transferi doğrultusunda Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder takıma katılarak antrenmanlara başladı.

OĞUZ AYDIN BOMBASI

Beşiktaş'ın bu hamlesi büyük ses getirirken Kartal'dan bir atak daha geldi. Sergen Yalçın orta saha takviyesi için rotayı İsmail Küçük’e çevirmişti.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜLER

İddialara göre Beşiktaş, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Oğuz Aydın için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, Sergen Yalçın'ın isteğiyle Başkan Serdal Adalı, Ali Koç ile görüştü. Fenerbahçe, İsmail Yüksek için "Satmayacağız" derken, Oğuz Aydın için cevap vermedi.

Oğuz Aydın Avrupa kulüplerinin de radarında. Everton, Lazio ve Ajax'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın için nabız yokladığı ifade edilmişti. Sarı-lacivertlilerin futbolcuyu satmak gibi bir planı bulunmuyor.

