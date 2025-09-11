Menü Kapat
İsmail Yüksek sanılıyordu bu ismi kimse duymadı! Beşiktaş'tan bir bomba daha: Ali Koç ile görüşüldü

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin bir yıldızına daha talip oldu. İsmail Yüksek söylentileri sonrası siyah-beyazlıların Oğuz Aydın için harekete geçtiği iddia edildi. Başkan Serdal Adalı'nın Oğuz Aydın için Başkan Ali Koç ile görüştüğü öne sürüldü.

İsmail Yüksek sanılıyordu bu ismi kimse duymadı! Beşiktaş'tan bir bomba daha: Ali Koç ile görüşüldü
11.09.2025
11.09.2025
saat ikonu 10:38

ve arasında transferde sıcak temaslar yaşanıyor. Siyah-beyazlılar kanat transferi doğrultusunda Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder takıma katılarak antrenmanlara başladı.

OĞUZ AYDIN BOMBASI

Beşiktaş'ın bu hamlesi büyük ses getirirken Kartal'dan bir atak daha geldi. orta saha takviyesi için rotayı İsmail Küçük’e çevirmişti.

İsmail Yüksek sanılıyordu bu ismi kimse duymadı! Beşiktaş'tan bir bomba daha: Ali Koç ile görüşüldü

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜLER

İddialara göre Beşiktaş, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, Sergen Yalçın'ın isteğiyle Başkan Serdal Adalı, Ali Koç ile görüştü. Fenerbahçe, İsmail Yüksek için "Satmayacağız" derken, Oğuz Aydın için cevap vermedi.

İsmail Yüksek sanılıyordu bu ismi kimse duymadı! Beşiktaş'tan bir bomba daha: Ali Koç ile görüşüldü
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!

Oğuz Aydın Avrupa kulüplerinin de radarında. Everton, Lazio ve Ajax'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın için nabız yokladığı ifade edilmişti. Sarı-lacivertlilerin futbolcuyu satmak gibi bir planı bulunmuyor.

