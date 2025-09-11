Menü Kapat
Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? İspanya mağlubiyeti sonrası gözler bu maçta

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya’ya ağır bir farkla mağlup olan Türkiye’nin sonraki karşılaşma tarihi araştırılan konu oldu.

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? İspanya mağlubiyeti sonrası gözler bu maçta
A Millî Takımımız, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında deplasmanda 'la mücadele edecek.

Tarihindeki 644. karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan milliler, İspanya yenilgisinin ardından Bulgaristan karşısında zafer arayarak moral toplamak istiyor.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

BULGARİSTAN TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda yapılacak Bulgaristan Türkiye milli maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45’te oynanacak.

Milli karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz biçimde yayınlanacak.

A Millî Takımımız, İspanya maçıyla beraber tarihindeki 643. karşılaşmaya çıktı.

A Millî Takımımız, İspanya maçıyla beraber tarihindeki 643. karşılaşmaya çıktı.

Ay Yıldızlı ekibimiz, 102 senelik tarihinde 356’sı resmi, 287’si özel toplam 643 müsabaka oynayıp 1’i hükmen 252 zafer, 150 beraberlik ve 241 yenilgi aldı.

Bugüne dek 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan A Millî Takımımız, 643 müsabakanın 557’sini Avrupa, 34’ünü Asya, 24’ünü Afrika, 25’ini Amerika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle gerçekleştirdi.

Sıkça Sorulan Sorular

Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bulgaristan Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
