Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? İspanya mağlubiyeti sonrası gözler bu maçta

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında deplasmanda Bulgaristan'la mücadele edecek.
Tarihindeki 644. karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan milliler, İspanya yenilgisinin ardından Bulgaristan karşısında zafer arayarak moral toplamak istiyor.
Vasil Levski Ulusal Stadı'nda yapılacak Bulgaristan Türkiye milli maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45’te oynanacak.
Milli karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz biçimde yayınlanacak.
A Millî Takımımız, İspanya maçıyla beraber tarihindeki 643. karşılaşmaya çıktı.
Ay Yıldızlı ekibimiz, 102 senelik tarihinde 356’sı resmi, 287’si özel toplam 643 müsabaka oynayıp 1’i hükmen 252 zafer, 150 beraberlik ve 241 yenilgi aldı.
Bugüne dek 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan A Millî Takımımız, 643 müsabakanın 557’sini Avrupa, 34’ünü Asya, 24’ünü Afrika, 25’ini Amerika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle gerçekleştirdi.