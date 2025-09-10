Menü Kapat
26°
Spor
 Murat Makas

Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı açıklaması: Beşiktaş ile anlaşıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sağ beke Gökhan Sazdağı'nı getiriyor. Kayserispor transfere ilişkin açıklama yaptı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 12:14

Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda sağ bek bölgesi için takviye yaptı. Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kayserispor şu açıklamayı yaptı:

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Beşiktaş'la anlaşma sağlayan Gökhan Sazdağı, Kayserispor'a veda etti:

"Güzel anılar biriktirdiğim, iyi dostluklar edindiğim Kayseri’ den benim için ayrılık vakti. Bana değer katan ve gelişimimde en büyük pay sahibi olan bu kulüp, ben ve ailem için her zaman çok önemli olacak. Kaptanlığını onurla taşıdığım, formasını gururla giydiğim kulübümden 5. senemde ayrılıyorum.

Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu. Ama her defasında bu şehir kenetlendi ve sonunda hedefine yürüdü. Şartlar ne olursa olsun bu kulübe iyi hizmetler verebilmek tek amacımdı. Yıllar boyu beraber omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, her şartta bizi destekleyen taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarımıza, eski başkanlarımıza, hocalarımıza, yöneticilerimize, başkanımız Nurettin Açıkalın’a ve daha nice emek verenlere çok teşekkür ediyorum.''

Beşiktaş'tan orta sahaya yıldız takviyesi! Alman devinden geliyor
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#beşiktaş
#kayserispor
#Gökhan Sazdağı
#Spor
