 Serhat Yıldız

Beşiktaş'tan orta sahaya yıldız takviyesi! Alman devinden geliyor

Transfer dönemine sansasyonel bir giriş yapan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Kara kartal, gözünü Borussia Dortmund forması giyen milli yıldıza çevirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan orta sahaya yıldız takviyesi! Alman devinden geliyor
10.09.2025
10.09.2025
10.09.2025 09:55

Yaz döneminin kapanması için geri sayım başlarken, yönetimi teknik direktör 'ın talimatıyla parçaları bir bir tamamlıyor. Son olarak Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan, Gökhan Sazdağı için Kayserispor ile el sıkışan siyah beyazlılar, orta sahaya da yerli oyuncu takviyesi planlıyor. Beşiktaş kurmayları, Bundesliga temsilcisi 'un Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verdiği listeye dahil etmediği için harekete geçti.

Beşiktaş'tan orta sahaya yıldız takviyesi! Alman devinden geliyor

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

27 yaşındaki ön libero, Alman kulübünün yeni sezon planlamasında yer almıyor. Al Musrati, Jean Onana ve Alex Oxlade Chamberlain gibi isimlerin elden çıkarılmasıyla orta sahada hamle şansı azalan teknik patron Sergen Yalçın'ın transfere onay verdiği öğrenildi. Borussia Dortmund'un Salih Özcan için belirlediği bonservis bedeli ise 5 milyon euro. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitecek. Salih Özcan Türkiye'ye gelmeye ve Sergen Yalçın'la çalışmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş'tan orta sahaya yıldız takviyesi! Alman devinden geliyor

GEÇEN SEZON İSTATİSTİĞİ

Geçen sezonu Wolfsburg'ta kiralık olarak geçiren Salih Özcan, 3 kulvarda toplam 26 maçta forma giyerken, gol ve asist yapamadı. Piyasa değeri 4 milyon euro olan deneyimli , A Milli Takımımız'ın İspanya ile oynadığı maçta 81. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Beşiktaş'tan orta sahaya yıldız takviyesi! Alman devinden geliyor
