Beşiktaş'tan orta sahaya yıldız takviyesi! Alman devinden geliyor

Yaz transfer döneminin kapanması için geri sayım başlarken, Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatıyla parçaları bir bir tamamlıyor. Son olarak Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan, Gökhan Sazdağı için Kayserispor ile el sıkışan siyah beyazlılar, orta sahaya da yerli oyuncu takviyesi planlıyor. Beşiktaş kurmayları, Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verdiği listeye dahil etmediği Salih Özcan için harekete geçti.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

27 yaşındaki ön libero, Alman kulübünün yeni sezon planlamasında yer almıyor. Al Musrati, Jean Onana ve Alex Oxlade Chamberlain gibi isimlerin elden çıkarılmasıyla orta sahada hamle şansı azalan teknik patron Sergen Yalçın'ın transfere onay verdiği öğrenildi. Borussia Dortmund'un Salih Özcan için belirlediği bonservis bedeli ise 5 milyon euro. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitecek. Salih Özcan Türkiye'ye gelmeye ve Sergen Yalçın'la çalışmaya sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZON İSTATİSTİĞİ

Geçen sezonu Wolfsburg'ta kiralık olarak geçiren Salih Özcan, 3 kulvarda toplam 26 maçta forma giyerken, gol ve asist yapamadı. Piyasa değeri 4 milyon euro olan deneyimli orta saha, A Milli Takımımız'ın İspanya ile oynadığı maçta 81. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olmuştu.