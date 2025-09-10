Fatih Terim milli takım yolunda! Herkes onu işaret etti

Panathinaikos macerasının ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab’ın başına geçen Fatih Terim, burada da yalnızca 5 ay görev yaptıktan sonra takımdan ayrılmıştı. Şu anda herhangi bir kulüp çalıştırmayan Terim hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi.

ADAYLARDAN BİRİ FATİH TERİM...

Çekya basınından iSport’un haberine göre; Çekya Milli Takımı’nda görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Ivan Hasek’in yerine düşünülen adaylardan biri de Fatih Terim.

FATİH TERİM'İM İSMİ GEÇİYOR...

Haberde, Al-Shabab’da görev yaptığı dönemde kulübün sportif direktörlüğünü üstlenen ve şu anda Çekya Milli Takımı Sportif Direktörü olan Pavel Nedved ile birlikte çalışan Terim’in isminin, Çekya Futbol Federasyonu’nda konuşulmaya başlandığı aktarıldı.

TERİM'İN NEDVED İÇİN SÖYLEDİKLERİ HATIRLATILDI

Terim’in, Al-Shabab döneminde Nedved için söylediği, “Birlikte çalışacağımız için mutluyum. Pavel Nedvěd’in önemli bir oyuncu ve futbolun bir sembolü olduğunu düşünüyorum. Kulüpler büyür, ama her şeyden önce sembolleriyle büyür. Pavel’in doğru tercih olduğunu düşünüyorum” sözlerine de haberde yer verildi.