Editor
 Baran Aksoy

Fatih Terim milli takım yolunda! Herkes onu işaret etti

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim için Çekya basını dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Terim'in adı Çekya Milli Takımı ile anılıyor. Terim’in isminin Çekya Futbol Federasyonu’nda çokça konuşulmaya başlandığı aktarıldı. İşte detaylar...

Fatih Terim milli takım yolunda! Herkes onu işaret etti
10.09.2025
10.09.2025
saat ikonu 17:43

Panathinaikos macerasının ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab’ın başına geçen , burada da yalnızca 5 ay görev yaptıktan sonra takımdan ayrılmıştı. Şu anda herhangi bir kulüp çalıştırmayan Terim hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fatih Terim milli takım yolunda! Herkes onu işaret etti

ADAYLARDAN BİRİ FATİH TERİM...

Çekya basınından iSport’un haberine göre; ’nda görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Ivan Hasek’in yerine düşünülen adaylardan biri de Fatih Terim.

Fatih Terim milli takım yolunda! Herkes onu işaret etti

FATİH TERİM'İM İSMİ GEÇİYOR...

Haberde, Al-Shabab’da görev yaptığı dönemde kulübün sportif direktörlüğünü üstlenen ve şu anda Çekya Milli Takımı Sportif Direktörü olan Pavel Nedved ile birlikte çalışan Terim’in isminin, Çekya Futbol Federasyonu’nda konuşulmaya başlandığı aktarıldı.

Fatih Terim milli takım yolunda! Herkes onu işaret etti

TERİM'İN NEDVED İÇİN SÖYLEDİKLERİ HATIRLATILDI

Terim’in, Al-Shabab döneminde Nedved için söylediği, “Birlikte çalışacağımız için mutluyum. Pavel Nedvěd’in önemli bir oyuncu ve futbolun bir sembolü olduğunu düşünüyorum. Kulüpler büyür, ama her şeyden önce sembolleriyle büyür. Pavel’in doğru tercih olduğunu düşünüyorum” sözlerine de haberde yer verildi.

ETİKETLER
#fatih terim
#al shabab
#Çekya Milli Takımı
#Ivan Hasek
#Pavel Nedved
#Spor
