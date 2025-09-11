Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Muşlu karateciler şampiyona hazırlıklarını dağlarda yapıyor

Muş’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, kondisyonlarını artırmak için dağ koşusu yapıyor. Bu zorlu antrenmanlarla hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenen sporcular, şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor...

IHA
11.09.2025
11.09.2025
Muşlu karateciler, yaklaşan şampiyonalara hazırlanmak için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. ’ta karate sporcuları, şampiyonalara hazırlık kapsamında dağ koşusu yaparak form tutuyor. Muş Gençlik ve İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şampiyonalara hazırlanan karate sporcuları, kondisyonlarını artırmak amacıyla dağ koşusu yaparak antrenmanlarını sürdürüyor.

Muşlu karateciler şampiyona hazırlıklarını dağlarda yapıyor



Karate branşında mücadele eden sporcular, kent merkezine yakın bölgelerde gerçekleştirilen dağ koşularıyla güç ve dayanıklılıklarını artırıyor. Antrenörler eşliğinde akşam saatlerinde başlayan çalışmalar, sporcuların hem fiziksel hem de mental gelişimine katkı sunuyor.

Muşlu karateciler şampiyona hazırlıklarını dağlarda yapıyor



Sporcular, yoğun tempolu antrenmanlarla yaklaşan şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.
Önlerinde Türkiye Şampiyonası hazırlık süreci olduğunu ifade eden Karete Antrenörü Yakup Ferhatoğlu, bu kapsamda kondüksiyon ve koordinasyon antrenmanlarına başladıklarını söyledi. İlin yüksek tepelerinde sporcularına koordinasyon çalışmaları yaptırdıklarını aktaran Ferhatoğlu, "Önümüzde Türkiye Şampiyonası hazırlık sürecimiz var. Bu amaçla çalışmalarımızın başında kondisyon ve koordinasyon antrenmanlarımızı başlattık. Bu kapsamda ilimizin yüksek tepelerinde çocuklarımıza koordinasyon antrenmanları yaptırıyoruz. Buradaki amacımız, çocuklarımızın ayak, kas ve patlayıcı kuvvetleri ile akciğer kapasitelerini artırarak maçlarda daha rahat mücadele etmelerini sağlamak. Karate çalışmalarımızı Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapmaktayız. Amacımız, çocuklarımızı ulusal ve uluslararası platformlarda şampiyon yapabilmek." dedi.

Muşlu karateciler şampiyona hazırlıklarını dağlarda yapıyor

Sporculardan Cihan Selamzade, daha önceki yarışmalarda Türkiye’de ikincilik derecesi elde ettiğini belirterek, "Bugün hocamızın gözetiminde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bu antrenmanlar bizi zorlasa da güç katıyor. Amacım, Avrupa’da madalya kazanarak derece elde etmek" ifadelerini kullandı.

Muşlu karateciler şampiyona hazırlıklarını dağlarda yapıyor



Sporcular arasında disiplinli çalışması ve azmiyle öne çıkan Asude Alif Doğan, Balkan ve Avrupa şampiyonalarına hazırlandığını belirterek, "Bugün hocamızın gözetiminde dağda kros antrenmanı yapıyoruz. Bu antrenmanlar bizi ne kadar zorlasa da güçlendireceğine inanıyoruz. Kocaeli’de düzenlenen yarışmada Türkiye 3’üncüsü oldum. Şimdi Balkan Şampiyonası’na hazırlanıyorum, hedefim derece almak. Bir sonraki hedefim ise Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmek" şeklinde konuştu.

