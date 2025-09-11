Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Köfte diye bakın neler yedirmişler! 3 işletmeye yapılan baskında ele geçirildi

Ankara’da köfte üretimi yapan tesislere yapılan baskında köftede olmaması gereken maddeler ele geçirildi. 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürünü imha edildi. 3 işletmenin faaliyeti durduruldu. 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürünü ele geçirildi: 3 işletmenin faaliyeti durduruldu

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 23:20

Ankara’nın Akyurt ilçesinde üretimi yapan 3 işletmeye düzenlenen operasyonda 11 bin 250 kilogram et ve ürünle ilgili işlem yapıldı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Köfte diye bakın neler yedirmişler! 3 işletmeye yapılan baskında ele geçirildi

Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı istihbarat ve takipli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyeti kapsamında, Yeşiltepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren 3 köfte üreticisine ait iş yerlerinde arama yapıldı.

Köfte diye bakın neler yedirmişler! 3 işletmeye yapılan baskında ele geçirildi

KÖFTECİDE PİLİÇ ÜRÜNLERİ, SOYA, BEZELYE LİFİ VE BİLİNMEYEN MADDELER ÇIKTI

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan; 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Köfte diye bakın neler yedirmişler! 3 işletmeye yapılan baskında ele geçirildi

Bin 250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram bilinmeyen kimyasal maddenin numuneleri alınarak bu ürünler imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, toplamda 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürününe işlem yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hepsinin tarihi geçmiş! Mide bulandıran görüntüler: Kilolarcası gömülerek imha edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlık herkesin evindeki ürünleri ifşa etti: Çay, zeytinyağı, et ve süt ürünleri
ETİKETLER
#kaçakçılık
#tavuk
#gıda güvenliği
#köfte
#Etno Spor Festivali
#Adli Tahkikat
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.