Hepsinin tarihi geçmiş! Mide bulandıran görüntüler: Kilolarcası gömülerek imha edildi

Gıdada hilenin önüne geçmek için ekipler çalışmalarını tüm titizlikle sürdürüyor. Taklit yapılan ürünler ve tarihi geçen ürünler tek tek ifşa ediliyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde insan sağlığını tehdit eden ve tarihi geçen 800 kilogram turşu, toprak altına gömülerek imha edildi.

BOŞ ARAZİDE ÇUKURA GÖMÜLEREK İMHA EDİLDİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin denetimleri, esnasında insan sağlığı tehdit eden ve tarihi geçtiği tespit edilen 800 kilogram turşu ele geçirildi. Ele geçirilen 800 kilogram turşu, iş makinesi yardımıyla boş arazide açılan çukura gömülerek imha edildi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, ‘Halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla toplum sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.