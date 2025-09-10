Milli sporcumuz dünya şampiyonasından elendi! Nedeni kimsenin aklına gelmez: 'Şok içindeyim'

İngiltere’nin Liverpool kentinde yapılan Dünya Boks Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden milli boksör Gizem Özer şoke eden bir olay yaşadı. Mücadele öncesi doktor kontrolünden geçen Özer, dudağında çıkan uçuk nedeniyle diskalifiye edildi. Kararı duyan milli sporcu "Benim için de şok edici bir durum oldu." ifadelerini kullandı.

"UÇUKTAN DOLAYI ELENDİM"

Özer, "O kadar çok mesaj aldım, açıklama yapmak istedim. Dünya Şampiyonası'nda maalesef elendim. Çünkü doktor kontrolünde dudağımda çıkan uçuktan dolayı geçemedim. Benim için de şok edici bir durum oldu. Buraya gelirken çok iyi hazırlanıp gelmiştim ama nasibimizde yokmuş. Yarışmaya devam eden arkadaşlarıma başarılar dilerim. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

"REZİLLİK, KEPAZELİK"

Gizem’in antrenörü Cemil Döndü ise, "Biz, verilmiş kararın şokunu atamadık. Gizem Özer, dudağında ufak bir uçuk oluştuğu için sabah tartı esnasında diskalifiye ediliyor. 36 yıllık spor hayatımda ilk defa böyle bir verilmiş kararın rezilliğini, kepazeliğini gördüm. Hala daha inanamıyorum, gün boyu kendime gelemedim ve yapacak bir şey yok. Umarım bir ibretlik kalıntı olur. Emeğimize saygısızlık yapan World Boxing Sağlık Kurulu'ndaki doktorları da vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Çaresizlik yaşadık bugün. Bizlerin üzüntüsünü bizlerle beraber yaşayan, paylaşan tüm dostlarımdan Allah razı olsun. Hayat devam ediyor, önümüze bakacağız" diye konuştu.