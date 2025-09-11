Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

İşte Galatasaray'ın yeni forveti! İmza için bugün geliyor

Galatasaray'dan Osimhen’in sakatlığı sonrası forvet arayışı başladı. Forvet arayışları sürerken sarı-kırmızılı yönetimden yeni bir hamle geldi. İsmi Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılan genç yıldız, bugün imza için İstanbul'a geliyor. İşte sürpriz transferin detayları…

11.09.2025
10:12
11.09.2025
10:12

devi ’da mesaisi sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi için transferlerini noktalayan Cimbom’dan gençlik aşısı geldi. Geleceğe yönelik hamle atan sarı-kırmızılılar, 2010 doğumlu 15 yaşındaki golcüyü kaptı.

İşte Galatasaray'ın yeni forveti! İmza için bugün geliyor

15 YAŞINDAKİ FORVET BUGÜN İMZAYA GELİYOR

Galatasaray’da transfer bombaları peş peşe geliyor. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarları heyecana boğdu. Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Galatasaray, 1. Lig ekibi 'da forma giyen Nurullah Talha Yel'i kadrosuna kattı. 15 yaşındaki golcü futbolcu, bugün imza için İstanbul’a gelecek.

İşte Galatasaray'ın yeni forveti! İmza için bugün geliyor

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR’UN GÜNDEMİNDEYDİ

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurullah Talha Yel'in ismi Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da anılıyordu. Genç yaşına rağmen fiziği ve uzun boyuyla dikkat çeken Nurullah Talha Yel, Türkiye U16 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

İşte Galatasaray'ın yeni forveti! İmza için bugün geliyor
