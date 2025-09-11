Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek mi? Osimhen'den sürpriz talep!

Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, maça devam edemedi.

Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlanarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyuncu için sahaya girdi. Ağrıları geçmeyen başarılı oyuncu, 35. dakikada oyundan alınmıştı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Milli Takım'da sakatlandıktan sonra Galatasaray Kulübü'nün gönderdiği özel uçakla Türkiye'ye getirilen Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." denildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Salı gününü dinlenerek geçiren ve yol yorgunluğunu atan Nijeryalı golcünün tedavisine dün başlandı. Eyüpspor maçında forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu, 18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşmasına büyük ihtimalle yetişecek.

ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Haftaya Devler Ligi'nde mutlaka forma giymek isteyen Osimhen'in bu arzusunu teknik direktör Okan Buruk'a da ilettiği ve sahada olmak için elinden geleni yapacağını bildirdiği öğrenildi.

75 MİLYON EUROYA ALINDI

Sarı-kırmızılı takım, başarılı futbolcuyu yaz transfer döneminde 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 2029 yılına kadar sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Osimhen'in yıllık maaşı ise 21 milyon euro olarak açıklanmıştı. Bu sezon Galatasaray'da 3 maça çıkan Victor Osimhen 2 kez ağları havalandırmayı başardı.