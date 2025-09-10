Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Spor
Avatar
Editor
 Onur Kaya

12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

24 yıl aradan sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakibi belli oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 04:30
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 04:30

Türkiye'nin 7'de 7 yaparak namağlup ilerlediği 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) yarı finalin ilk maçı belli oldu.

12 DEV ADAM'IN RAKİBİ YUNANİSTAN

Polonya'yı eleyen Türkiye adını yarı finale yazdırdı. Türkiye'nin rakibini belirleyen maç ise Litvanya-Yunanistan maçı oldu. Mücadeleyi 87-76 kazanan Yunanistan, yarı finalde 12 Dev Adam'ın rakibi oldu.

ANTETOKOUNMPO YILDIZLAŞTI

Yunanistan'ın NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo attığı 29 sayıyla galibiyette başrol oynadı ve maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Litvanya'nın NBA'deki yıldızlarından Jonas Valanciunas'ın 24 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.

Litvanya: Velicka 12, Radzevicius 10, Sirvydis 6, Blazevic 4, Valanciunas 24, Normantas 5, Sedekerskis 3, Tubelis 1, Birutis, Giedraitis 7, Sargiunas 4 sayı.

Yunanistan: Dorsey 6, Sloukas 11, Papanikolaou 8, Mitoglou 5, Giannis Antetokounmpo 29, Toliopoulos 17, Kalaitzakis 2, Samodurov 5, Kostas Antetokounmpo 4 sayı.

  • 1. Periyot: 19-24
  • Devre: 38-44
  • 3. Periyot: 52-64
  • Maç Sonu: 87-76
TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki yarı final maçı 12 Eylül Cuma günü oynanacak.

