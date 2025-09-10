12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

Türkiye'nin 7'de 7 yaparak namağlup ilerlediği 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) yarı finalin ilk maçı belli oldu.

12 DEV ADAM'IN RAKİBİ YUNANİSTAN

Polonya'yı eleyen Türkiye adını yarı finale yazdırdı. Türkiye'nin rakibini belirleyen maç ise Litvanya-Yunanistan maçı oldu. Mücadeleyi 87-76 kazanan Yunanistan, yarı finalde 12 Dev Adam'ın rakibi oldu.

ANTETOKOUNMPO YILDIZLAŞTI

Yunanistan'ın NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo attığı 29 sayıyla galibiyette başrol oynadı ve maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Litvanya'nın NBA'deki yıldızlarından Jonas Valanciunas'ın 24 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.

Litvanya: Velicka 12, Radzevicius 10, Sirvydis 6, Blazevic 4, Valanciunas 24, Normantas 5, Sedekerskis 3, Tubelis 1, Birutis, Giedraitis 7, Sargiunas 4 sayı.

Yunanistan: Dorsey 6, Sloukas 11, Papanikolaou 8, Mitoglou 5, Giannis Antetokounmpo 29, Toliopoulos 17, Kalaitzakis 2, Samodurov 5, Kostas Antetokounmpo 4 sayı.

1. Periyot: 19-24

Devre: 38-44

3. Periyot: 52-64

Maç Sonu: 87-76

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki yarı final maçı 12 Eylül Cuma günü oynanacak.