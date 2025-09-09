Ergin Ataman hedefi gösterdi: 12 Dev Adam da destekledi!

İstanbul
A Milli Erkek Basketbol Takımı Koçu Ergin Ataman ve öğrencileri, EuroBasket 2025'teki sürece dair değerlendirmeler yaptı. Başarılı takım, ortak hedef olarak kupayı işaret etti.
"Vallahi çok mutluyum. Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Bu çocuklar madalyayı hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur. Cuma günü yarı finali kazanıp, finale gitmek istiyoruz."
"Yine kazandık ama hala açız, inşallah kupayı kazanacağız."
"Sakatlığım yok, iyiyim. Herkes çok iyi katkı verdi. Umarım böyle devam ederiz ve kupayı alırız."
"Uzun yıllardır beklediğimiz 12 Dev Adam ruhu geri geldi. Kaldı iki maç, yolun sonu şampiyonluk olsun."