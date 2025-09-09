Ergin Ataman hedefi gösterdi: 12 Dev Adam da destekledi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı Koçu Ergin Ataman ve öğrencileri, EuroBasket 2025'teki sürece dair değerlendirmeler yaptı. Başarılı takım, ortak hedef olarak kupayı işaret etti.

ERGİN ATAMAN'DAN POLONYA ZAFERİ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

"Vallahi çok mutluyum. Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Bu çocuklar madalyayı hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur. Cuma günü yarı finali kazanıp, finale gitmek istiyoruz."

ALPEREN ŞENGÜN'DEN KUPA KRİTİĞİ

"Yine kazandık ama hala açız, inşallah kupayı kazanacağız."

CEDİ OSMAN DA AYNI MESAJI VERDİ

"Sakatlığım yok, iyiyim. Herkes çok iyi katkı verdi. Umarım böyle devam ederiz ve kupayı alırız."

https://x.com/TBF/status/1965459686775554328

FURKAN KORKMAZ ÖZLENEN RUHU HATIRLATTI

"Uzun yıllardır beklediğimiz 12 Dev Adam ruhu geri geldi. Kaldı iki maç, yolun sonu şampiyonluk olsun."