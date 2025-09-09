Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Spor
 Burak Ayaydın

Ergin Ataman hedefi gösterdi: 12 Dev Adam da destekledi!

EuroBasket 2025'te Türkiye ile Polonya mücadele etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, kritik zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman hedefi gösterdi: 12 Dev Adam da destekledi!
Burak Ayaydın
09.09.2025
09.09.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı Koçu ve öğrencileri, EuroBasket 2025'teki sürece dair değerlendirmeler yaptı. Başarılı takım, ortak hedef olarak kupayı işaret etti.

Ergin Ataman hedefi gösterdi: 12 Dev Adam da destekledi!

ERGİN ATAMAN'DAN POLONYA ZAFERİ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

"Vallahi çok mutluyum. Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Bu çocuklar madalyayı hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur. Cuma günü yarı finali kazanıp, finale gitmek istiyoruz."

Ergin Ataman hedefi gösterdi: 12 Dev Adam da destekledi!

ALPEREN ŞENGÜN'DEN KUPA KRİTİĞİ

"Yine kazandık ama hala açız, inşallah kupayı kazanacağız."

Ergin Ataman hedefi gösterdi: 12 Dev Adam da destekledi!

CEDİ OSMAN DA AYNI MESAJI VERDİ

"Sakatlığım yok, iyiyim. Herkes çok iyi katkı verdi. Umarım böyle devam ederiz ve kupayı alırız."

https://x.com/TBF/status/1965459686775554328

FURKAN KORKMAZ ÖZLENEN RUHU HATIRLATTI

"Uzun yıllardır beklediğimiz 12 Dev Adam ruhu geri geldi. Kaldı iki maç, yolun sonu şampiyonluk olsun."

Ergin Ataman hedefi gösterdi: 12 Dev Adam da destekledi!

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE YARI FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?
Litvanya-Yunanistan maçının kazananı, yarı finalde 12 Dev Adam'ın rakibi olacak.
