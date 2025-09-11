Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi! İspanyol devi istiyor

Transfer sezonun bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte forma giyen milli futbolcu Yunus Akgün, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini uzatan yıldız oyuncu, transfer teklifleri de alıyor. Son olarak İspanya La Liga devi, Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi ve yakın takibe aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi! İspanyol devi istiyor
Trendyol 'in lideri 'da kadroda bulunan oyunculara teklifleri gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi! İspanyol devi istiyor

TEKLİF ALMIŞTI

Sarı-kırmızılılarda bu futbolcuların başında ise kanat oyuncuları Barış Alper Yılmaz ve geliyor. Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan'dan dev bir teklif gelmiş ancak yıldız futbolcu takımda kalma kararı almıştı.

Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi! İspanyol devi istiyor

ATLETICO MADRID LİSTESİNE ALDI

Geride kalan sezonda performansı ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için sürpriz bir transfer haberi geldi. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın 'ndeki rakipleri arasında yer alan, La Liga'nın güçlü ekiplerinden , Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi.

Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi! İspanyol devi istiyor

MİLLİ MAÇTA İZLEDİLER

Atletico Madrid'in Konya'da oynanan Türkiye-İspanya maçına scout gönderdiği ve Yunus Akgün'ü markaj altına aldıkları belirtildi. İspanyol devinin Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da milli yıldızı takip edeceği gelen haberler arasında.

Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi! İspanyol devi istiyor
Cimbom'dan İtalya seferi! Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu o tarihte getirecek

RESMİ HAMLE DEVRE ARASINDA

İspanyol ekibinin, 16 kez A Milli Takım formasını giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncu için devre arasında resmi hamle yapması bekleniyor. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ü devre arasında satmaya sıcak bakmasa da gelecek teklife göre karar verilecek. Sarı-kırmızılılar, astronomik bir rakam sunulması durumunda Atletico Madrid'in teklifini değerlendirmeye alabilir.

Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi! İspanyol devi istiyor

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2018 yılından beri Galatasaray'da forma giyen Yunus'un sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 109 maçta 18 gol atarken, 22 kez de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi! İspanyol devi istiyor

