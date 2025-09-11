Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi! İspanyol devi istiyor

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da kadroda bulunan oyunculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

TEKLİF ALMIŞTI

Sarı-kırmızılılarda bu futbolcuların başında ise kanat oyuncuları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün geliyor. Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan'dan dev bir teklif gelmiş ancak yıldız futbolcu takımda kalma kararı almıştı.

ATLETICO MADRID LİSTESİNE ALDI

Geride kalan sezonda performansı ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için sürpriz bir transfer haberi geldi. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alan, La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid, Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi.

MİLLİ MAÇTA İZLEDİLER

Atletico Madrid'in Konya'da oynanan Türkiye-İspanya maçına scout gönderdiği ve Yunus Akgün'ü markaj altına aldıkları belirtildi. İspanyol devinin Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da milli yıldızı takip edeceği gelen haberler arasında.

RESMİ HAMLE DEVRE ARASINDA

İspanyol ekibinin, 16 kez A Milli Takım formasını giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncu için devre arasında resmi hamle yapması bekleniyor. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ü devre arasında satmaya sıcak bakmasa da gelecek teklife göre karar verilecek. Sarı-kırmızılılar, astronomik bir rakam sunulması durumunda Atletico Madrid'in teklifini değerlendirmeye alabilir.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2018 yılından beri Galatasaray'da forma giyen Yunus'un sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 109 maçta 18 gol atarken, 22 kez de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.