TGRT Haber
25°
 Baran Aksoy

Mauro Icardi'ye hamam tavsiyesi! "Böyle olmaz, oraya girmesi lazım"

Uzun bir aranın ardından formasına kavuşan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu sefer de fazla kilolarıyla gündemde.... Galatasaray'ın divan toplantısında da Icard'nin kiloları konuşuldu. Toplantıda Icardi'ye hamam tavsiyesi geldi.

Mauro Icardi'ye hamam tavsiyesi!
GİRİŞ:
11.09.2025
GÜNCELLEME:
11.09.2025
Uzun süren sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan 'ın yıldız golcüsü , bu sefer de fazla kilolarından dolayı gündeme geldi.

Mauro Icardi'ye hamam tavsiyesi! "Böyle olmaz, oraya girmesi lazım"

Icardi'nin kilo sorunu Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşuldu. Icardi'nin kilolarının kendisini ve camiayı ilgilendirdiğini söyleyen Turcan Bolayır, yıldız futbolcuya Galatasaray Hamamı'nı tavsiye etti.

Mauro Icardi'ye hamam tavsiyesi! "Böyle olmaz, oraya girmesi lazım"

"BİZİM ICARDİ'Yİ BİR ORAYA SOKMAK LAZIM"

Galatasaray Lisesi'nin yanında Galatasaray Hamamı olduğunu hatırlatan Bolayır, "Bizim Icardi'yi bir oraya sokmak lazım. Fazla kiloları var, hiç hoşuma gitmiyor. 'Kilolarımla da oynarım' diyormuş, hayır efendim oynayamazsın. Hamam gireceksin o kiloları atacaksın" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'ye hamam tavsiyesi! "Böyle olmaz, oraya girmesi lazım"

"BÖYLE OLMAZ!"

Bolayır konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

'Rakip çözülmüş, defansı düşmüş, bitime 10 dakika kala girip gol atıyor. Ondan sonra Icardi gollerine başladı diyor medya. Böyle mi olur? Çık bir çabala, birkaç kere yerde kal. Çabaladığını görelim, koş, koştur, uçarak vur. Böyle olmaz."

ETİKETLER
#galatasaray
#Mauro Icardi
#Kilo Sorunu
#Galatasaray Divan Kurulu
#Turcan Bolayır
#Spor
