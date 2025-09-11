Mauro Icardi'ye hamam tavsiyesi! "Böyle olmaz, oraya girmesi lazım"

Uzun süren sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu sefer de fazla kilolarından dolayı gündeme geldi.

Icardi'nin kilo sorunu Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşuldu. Icardi'nin kilolarının kendisini ve camiayı ilgilendirdiğini söyleyen Turcan Bolayır, yıldız futbolcuya Galatasaray Hamamı'nı tavsiye etti.

"BİZİM ICARDİ'Yİ BİR ORAYA SOKMAK LAZIM"

Galatasaray Lisesi'nin yanında Galatasaray Hamamı olduğunu hatırlatan Bolayır, "Bizim Icardi'yi bir oraya sokmak lazım. Fazla kiloları var, hiç hoşuma gitmiyor. 'Kilolarımla da oynarım' diyormuş, hayır efendim oynayamazsın. Hamam gireceksin o kiloları atacaksın" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE OLMAZ!"

Bolayır konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

'Rakip çözülmüş, defansı düşmüş, bitime 10 dakika kala girip gol atıyor. Ondan sonra Icardi gollerine başladı diyor medya. Böyle mi olur? Çık bir çabala, birkaç kere yerde kal. Çabaladığını görelim, koş, koştur, uçarak vur. Böyle olmaz."