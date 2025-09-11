Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi memurları kapsıyor mu? 2026'da yürürlüğe girecek

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında duyurulan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapısına ek olarak ikinci basamak emeklilik modeli olarak planlandı. Sistem, bireylerin uzun vadeli tasarruflarını artırarak emeklilikte ek gelir elde etmelerini sağlayacak.

TES MEMURLARI KAPSIYOR MU, MEMURLARA ZORUNLU MU?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi yalnızca özel sektör çalışanlarını değil, kamu çalışanlarını da kapsayacak şekilde tasarlandı. 4/C statüsünde bulunan kadrolu devlet memurları, sistemin zorunlu katılımcıları arasında yer alacak. Bu katılım sayesinde memurlar, emeklilik dönemlerinde mevcut SGK maaşlarına ek olarak ikinci bir gelir elde etme imkanına sahip olacak.

Memurların sisteme zorunlu olarak dahil edilmesi, emekli aylıklarının aktif çalışma hayatına kıyasla düşük kalması sorununa karşı bir adım olarak ön planda. Bu kapsamda, çalışan memurlar maaşlarından belirlenen oranda kesinti yapılarak sisteme katkı sağlayacak, işveren desteği de bu katkıya eklenecek. Böylece memurların hem devlet hem işveren katkısıyla emeklilik sonrası yaşam standartlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ KİMLERİ KAPSIYOR?

TES, geniş bir çalışan kitlesini kapsayacak şekilde tasarlandı. Öncelikli olarak SGK’ya bağlı 4/A statüsünde hizmet akdiyle çalışan özel sektör çalışanları sisteme zorunlu olarak dahil edilecek. Çalışanların maaşlarından en az yüzde 3 oranında kesinti yapılacak ve bu kesintiye işveren katkısı da eklenecek. Böylece özel sektör çalışanları, emeklilik döneminde SGK maaşına ek olarak ikinci bir gelir elde etme imkanına kavuşacak.

Sistem yalnızca özel sektörle sınırlı değil. Kamu sektöründe görev yapan kadrolu memurlar da 4/C statüsü üzerinden zorunlu katılımcı olacak. Bunun yanı sıra, 4/B statüsünde yer alan serbest meslek sahipleri ve kendi hesabına çalışanlar için katılım gönüllü olarak planlandı. Ayrıca mevcut emekliler de isterlerse sisteme dahil olabilecek ve özellikle çalışmaya devam eden emekliler maaşlarından katkı payı ödeyerek ikinci emeklilik hakkı elde edebilecek.

TES NEDİR, ZORUNLU MU?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mevcut emeklilik yapısına ek olarak tasarlanmış ikinci basamak katılımı zorunlu bir emeklilik modelidir. Amaç, çalışanların uzun vadeli tasarruflarını artırmak ve emeklilik döneminde gelir kayıplarını telafi edecek ek bir emeklilik geliri sağlamaktır. TES, Otomatik Katılım Sistemi’nin işveren desteğiyle geliştirilmiş hali olarak planlandı ve katkılar bireysel emeklilik hesaplarında değerlendirilecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Orta Vadeli Program’da yer alan planlamaya göre 2026 yılının ikinci yarısında yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren çalışanlar ve emekli olduktan sonra iş hayatına devam eden kişiler, maaşlarından belirlenen oranda katkı payı ödeyerek sisteme dahil edilecek. Katkılar bireysel emeklilik fonlarında değerlendirilecek ve ikinci emeklilik hakkı doğuracak.

Yeni uygulamanın başlamasıyla birlikte, devlet desteği ve işveren katkısının da bulunduğu çok paydaşlı bir emeklilik modeli hayata geçmiş olacak. TES, mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik maaşlarının yanında ikinci bir gelir kaynağı sunarak çalışanların ve emeklilerin mali güvenliğini güçlendirecek.