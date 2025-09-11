Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı, 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu maçlarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde açıklandı.
Ligde 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük
