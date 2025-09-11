Menü Kapat
Canlı Yayın
25°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçında düdük çalacak isim...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
11.09.2025
11.09.2025
saat ikonu 13:24

’de 5. hafta heyecanı, 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu maçlarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun () resmi internet sitesinde açıklandı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Ligde 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

13 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

14 EYLÜL PAZAR:

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün

15 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

DERBİ HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde Ozan Ergün düdük çalacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
