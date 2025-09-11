Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Trabzonspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi

Kerem Aktürkoğlu sakatlık durumu ilgili detaylar belli oldu. Fenerbahçe’nin sezon başında Benfica’dan 22 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, idmanda takımla çalışmalarda yer almamıştı. Takım arkadaşlarından ayrı bireysel antrenman yapması üzerine sosyal medyada sakatlık iddiaları gündeme geldi. Taraftarların yoğun merakla takip ettiği milli yıldızın sağlık durumu ve Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı konusunda soru işaretleri vardı.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Trabzonspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi
’nin yeni transferi , idmanda takımdan ayrı çalıştı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada milli yıldız hakkında iddiaları dolaşmaya başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKAT MI?

Fenerbahçe’nin ’dan ettiği Kerem Aktürkoğlu’nun idmanda takımdan ayrı çalışması, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Taraftarlar, milli futbolcunun sakatlık yaşayıp yaşamadığını sorgulamaya başladı. Ancak sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu’nun sağlık durumunda herhangi bir problem bulunmuyor. Futbolcunun bireysel çalışmasının tamamen tedbir amaçlı yapıldığı açıklandı.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Trabzonspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi

Yoğun maç temposunu dikkate alan teknik heyetin, oyuncunun fiziksel yükünü dengelemek için böyle bir karar aldığı belirtildi. Özellikle tempolu yapısıyla öne çıkan Kerem Aktürkoğlu’nun sakatlık riski yaşamaması için bireysel antrenman programına yönlendirildiği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Trabzonspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi

KEREM AKTÜRKOĞLU TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin hafta sonu ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde Kerem Aktürkoğlu’nun durumu merak konusu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncunun kadroda yer alıp almayacağını araştırmaya başladı. Kulüpten edinilen bilgilerde, milli futbolcunun sağlık açısından bir sıkıntısının bulunmadığı, bireysel çalışmanın yalnızca önlem amaçlı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Trabzonspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun görevlendirmesi halinde Kerem Aktürkoğlu’nun Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu Trabzonspor maçında forma giyerse ilke taraftarın karşısına Fenerbahçe forması ile çıkmış olacak.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Trabzonspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi

KEREM AKTÜRKOĞLU BONSERVİSİ NE KADARDI?

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye sezon başında Portekiz ekibi Benfica’dan transfer edilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcu için 22 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödemişti. Bu rakam, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

