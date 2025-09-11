EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025 Avrupa basketbol şampiyonunun kazanacağı para ödülü

EuroBasket, Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvalarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu organizasyonda dağıtılan ödül miktarları, diğer büyük spor turnuvalarındaki seviyelerin oldukça gerisinde kalıyor.

EUROBASKET ŞAMPİYONLUK PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

EuroBasket’te ödül sistemi uzun yıllardır sembolik bir yapıya sahip. FIBA tarafından dağıtılan ödüller doğrudan oyunculara değil, ulusal basketbol federasyonlarına aktarılıyor. Federasyonlar bu ödülleri çoğu zaman altyapı yatırımlarına, hazırlık kamplarına ya da uluslararası müsabakalara katılım masraflarına ayırıyor. Bu nedenle EuroBasket şampiyonluğu sonrası elde edilen maddi kazanç, prestij ve görünürlük gibi maddi olmayan getirilerle birleşiyor.

Geçmiş turnuvalarda şampiyon olan ülkelerin federasyonlarına ödenen miktarlar resmi olarak kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak bazı kaynaklar, şampiyon federasyonların 100.000 ila 500.000 Euro arasında değişen ödüller alabildiğini öne sürdü. Örneğin, 2017’de Slovenya’nın elde ettiği şampiyonluk sonrası federasyonun yaklaşık 200.000-300.000 Euro civarında bir ödül aldığı iddia edilmişti. Fakat bu rakam hiçbir zaman resmen doğrulanmadı.

EuroBasket 2025 için ise toplam ödül havuzunun 1 ila 2 milyon Euro arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu havuz 24 ülke arasında dağıtılacağı için şampiyon olan federasyonun kasasına 250.000 ila 500.000 Euro arasında bir miktar girmesi bekleniyor. İkinci olan ülkenin 150.000-300.000 Euro, üçüncünün ise 100.000-200.000 Euro civarında ödül alabileceği hesaplanıyor.

EUROBASKET ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR?

EuroBasket şampiyonu olan ülkenin federasyonu, FIBA’dan alacağı ödülün dışında ek kazançlar da elde edebiliyor. Özellikle bazı ülkeler, hükümetleri veya sponsorları aracılığıyla oyunculara ve teknik ekibe prim desteği sağlıyor. Bu primler, FIBA’nın sunduğu ödüllerden çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Gürcistan hükümetinin EuroBasket 2025’te çeyrek finale kalan milli takımına 948.000 Euro prim vaat etmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Şampiyon bir ülke için bu ek destekler milyon Euro seviyelerine ulaşabiliyor. Basketbolun popüler olduğu ülkelerde, federasyonların ve devletlerin takımlara sağladığı primler, FIBA’nın resmi ödüllerinden katbekat fazla olabiliyor. Özellikle Sırbistan, Yunanistan veya Almanya gibi ülkelerin şampiyonluk durumunda milli takımlarına ciddi primler verilebiliyor.