Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025 Avrupa basketbol şampiyonunun kazanacağı para ödülü

EuroBasket para ödülleri final maçına doğru merak ediliyor. FIBA EuroBasket turnuvalarında ödül sistemi, NBA veya UEFA gibi dev organizasyonların yüksek bütçeli ödül havuzlarından farklıdır. Ödüller doğrudan oyunculara değil, federasyonlara verilir ve genellikle altyapı yatırımları, hazırlık süreçleri ya da uluslararası turnuvalara katılım masrafları için kullanılır. İşte EuroBasket şampiyonluk para ödülü…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025 Avrupa basketbol şampiyonunun kazanacağı para ödülü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 22:44

EuroBasket, Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvalarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu organizasyonda dağıtılan ödül miktarları, diğer büyük spor turnuvalarındaki seviyelerin oldukça gerisinde kalıyor.

EUROBASKET ŞAMPİYONLUK PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

EuroBasket’te ödül sistemi uzun yıllardır sembolik bir yapıya sahip. FIBA tarafından dağıtılan doğrudan oyunculara değil, ulusal federasyonlarına aktarılıyor. Federasyonlar bu ödülleri çoğu zaman altyapı yatırımlarına, hazırlık kamplarına ya da uluslararası müsabakalara katılım masraflarına ayırıyor. Bu nedenle EuroBasket şampiyonluğu sonrası elde edilen maddi kazanç, prestij ve görünürlük gibi maddi olmayan getirilerle birleşiyor.

EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025 Avrupa basketbol şampiyonunun kazanacağı para ödülü

Geçmiş turnuvalarda şampiyon olan ülkelerin federasyonlarına ödenen miktarlar resmi olarak kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak bazı kaynaklar, şampiyon federasyonların 100.000 ila 500.000 Euro arasında değişen ödüller alabildiğini öne sürdü. Örneğin, 2017’de Slovenya’nın elde ettiği sonrası federasyonun yaklaşık 200.000-300.000 Euro civarında bir ödül aldığı iddia edilmişti. Fakat bu rakam hiçbir zaman resmen doğrulanmadı.

EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025 Avrupa basketbol şampiyonunun kazanacağı para ödülü

EuroBasket 2025 için ise toplam ödül havuzunun 1 ila 2 milyon Euro arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu havuz 24 ülke arasında dağıtılacağı için şampiyon olan federasyonun kasasına 250.000 ila 500.000 Euro arasında bir miktar girmesi bekleniyor. İkinci olan ülkenin 150.000-300.000 Euro, üçüncünün ise 100.000-200.000 Euro civarında ödül alabileceği hesaplanıyor.

EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025 Avrupa basketbol şampiyonunun kazanacağı para ödülü

EUROBASKET ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR?

EuroBasket şampiyonu olan ülkenin federasyonu, FIBA’dan alacağı ödülün dışında ek kazançlar da elde edebiliyor. Özellikle bazı ülkeler, hükümetleri veya sponsorları aracılığıyla oyunculara ve teknik ekibe prim desteği sağlıyor. Bu primler, FIBA’nın sunduğu ödüllerden çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Gürcistan hükümetinin EuroBasket 2025’te çeyrek finale kalan milli takımına 948.000 Euro prim vaat etmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025 Avrupa basketbol şampiyonunun kazanacağı para ödülü

Şampiyon bir ülke için bu ek destekler milyon Euro seviyelerine ulaşabiliyor. Basketbolun popüler olduğu ülkelerde, federasyonların ve devletlerin takımlara sağladığı primler, FIBA’nın resmi ödüllerinden katbekat fazla olabiliyor. Özellikle Sırbistan, Yunanistan veya gibi ülkelerin şampiyonluk durumunda milli takımlarına ciddi primler verilebiliyor.

ETİKETLER
#Basketbol
#Basketbol
#Türkiye
#Almanya
#şampiyonluk
#türkiye basketbol federasyonu
#finans
#Alperen Şengün
#cedi osman
#ödüller
#Eurobasket
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.