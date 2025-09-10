Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Spor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'ye Uruguaylı yıldız orta saha! Portekiz basını duyurdu

Transfer sezonuna bomba gibi giriş yapan Fenerbahçe, kadrosuna birçok yeni ismi kattı. Süper Lig'de transfer perdesinin kapanmasına günler kala fırsat transferi hedefleyen Kanarya, Braga'nın Uruguaylı yıldız orta saha oyuncusu için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Uruguaylı oyuncunun transferinde Rus ekibi ile yarış halinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Uruguaylı yıldız orta saha! Portekiz basını duyurdu
'de 12 Eylül Cuma günü bitecek dönemine kadar fırsat arayışları sürüyor. Orta sahasına takviye yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerde Rodrigo Zalazar adı dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye Uruguaylı yıldız orta saha! Portekiz basını duyurdu

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Portekiz'in takımında oynayan 26 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi. Zalazar'ın Braga ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe'ye Uruguaylı yıldız orta saha! Portekiz basını duyurdu

YARIŞA ZENİT KATILDI

Rodrigo Zalazar'ı Fenerbahçe kadar Rus kulübü 'in de istediği ifade edildi. Braga'nın Roger Fernandes'i Al İttihad'a satmasından dolayı bir yıldızını daha kaybetmek istemediği ve bu nedenle Zalazar'a gelen tekliflere sıcak bakmadığı dile getirildi.

Fenerbahçe'ye Uruguaylı yıldız orta saha! Portekiz basını duyurdu

SKORER BİR İSİM

Rodrigo Zalazar, orta sahada skorer kimliğiyle öne çıkıyor. Braga'da 2 senede 87 maçta 21 gol, 20 asistle 41 gole direkt etki eden Uruguaylı yıldız, Schalke'de de 55 maçta 9 gol, 13 asistle 22 gole katkı sundu.

Fenerbahçe'ye Uruguaylı yıldız orta saha! Portekiz basını duyurdu

URUGUAY MİLLİ OYUNCU

Milli Takımı'nda da kısa sürede 3 maçta 2 gol kaydeden 26 yaşındaki yıldız, esas çıkışı bu sezon yaptı. Zalazar henüz sezon başında 8 maçta 5 gol, 1 asistle 6 gole direkt etki etti.

Fenerbahçe'ye Uruguaylı yıldız orta saha! Portekiz basını duyurdu
