Fenerbahçe'ye Uruguaylı yıldız orta saha! Portekiz basını duyurdu

Fenerbahçe'de 12 Eylül Cuma günü bitecek transfer dönemine kadar fırsat arayışları sürüyor. Orta sahasına takviye yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerde Rodrigo Zalazar adı dikkat çekti.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Portekiz'in Braga takımında oynayan 26 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi. Zalazar'ın Braga ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

YARIŞA ZENİT KATILDI

Rodrigo Zalazar'ı Fenerbahçe kadar Rus kulübü Zenit'in de istediği ifade edildi. Braga'nın Roger Fernandes'i Al İttihad'a satmasından dolayı bir yıldızını daha kaybetmek istemediği ve bu nedenle Zalazar'a gelen tekliflere sıcak bakmadığı dile getirildi.

SKORER BİR İSİM

Rodrigo Zalazar, orta sahada skorer kimliğiyle öne çıkıyor. Braga'da 2 senede 87 maçta 21 gol, 20 asistle 41 gole direkt etki eden Uruguaylı yıldız, Schalke'de de 55 maçta 9 gol, 13 asistle 22 gole katkı sundu.

URUGUAY MİLLİ OYUNCU

Uruguay Milli Takımı'nda da kısa sürede 3 maçta 2 gol kaydeden 26 yaşındaki yıldız, esas çıkışı bu sezon yaptı. Zalazar henüz sezon başında 8 maçta 5 gol, 1 asistle 6 gole direkt etki etti.