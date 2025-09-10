İtalya'da milli gurur! Zirveyi kaptırmadı

Coppa Italia Turismo'nun beşinci ayağı 6-7 Eylül tarihinde İtalya'nın Mugello pistinde gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Park'ta kırdığı pist rekoru ile adından söz ettiren Erven Maden H2K Racing Team sporcusu Kamiloğlu, bu hafta sonu düzenlenen yarışlarda podyumun birinci basamağında yer aldı.

Hem ferdi, hem takım hem de genel klasmanda yarışı lider tamamlayan Koray Kamiloğlu, sezonun bitimine az bir zaman kala elde ettiği başarıyla Coppa Italia Turismo'daki iddiasını sürdürdü.

KORAY KAMİLOĞLU KİMDİR?

Uluslararası Yarış Pilotu olan Koray Kamiloğlu, 2002 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu yarış pilotluğu için ilk adımını 19 yaşındayken attı. Katıldığı ilk yarış olan 2022 Karting Fest Turkey serisinden 5 ikincilik, 1 birincilik ve Genel Klasmanda sezon ikinciliği ile ayrıldı. Genç sporcu, katıldığı her yarıştan yüzde yüz podyum başarısı ile ayrıldı. Koray Kamiloğlu, İngiltere'de bulunan The Open University'de İşletme ve Yönetim alanında lisans eğitimi alıyor ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) lisansıyla uluslararası yarış pilotu olarak kariyerine devam ediyor.