Spor
Editor
Editor
 Emir Yücel

İtalya'da milli gurur! Zirveyi kaptırmadı

Yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla dikkat çeken yarış pilotu Koray Kamiloğlu, İtalya'nın Mugello pistinde düzenlenen Coppa Italia Turismo'nun beşinci ayak yarışlarında hem genel klasmanda, hem kendi klasmanında hem de takım klasmanında birinci olarak büyük bir başarıya daha imza attı. Genç sporcu, en son TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenen AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası’nda üçüncü ayak yarışlarında ikinci olmuş ve en hızlı tur süresi rekorunu kırmıştı.

İtalya'da milli gurur! Zirveyi kaptırmadı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
12:11
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
12:11

Coppa Italia Turismo'nun beşinci ayağı 6-7 Eylül tarihinde 'nın Mugello pistinde gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Park'ta kırdığı pist rekoru ile adından söz ettiren Erven Maden H2K Racing Team sporcusu Kamiloğlu, bu hafta sonu düzenlenen yarışlarda podyumun birinci basamağında yer aldı.

İtalya'da milli gurur! Zirveyi kaptırmadı

Hem ferdi, hem takım hem de genel klasmanda yarışı lider tamamlayan Koray Kamiloğlu, sezonun bitimine az bir zaman kala elde ettiği başarıyla Coppa Italia Turismo'daki iddiasını sürdürdü.

İtalya'da milli gurur! Zirveyi kaptırmadı

KORAY KAMİLOĞLU KİMDİR?

Uluslararası Yarış Pilotu olan Koray Kamiloğlu, 2002 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu yarış pilotluğu için ilk adımını 19 yaşındayken attı. Katıldığı ilk yarış olan 2022 Karting Fest Turkey serisinden 5 ikincilik, 1 birincilik ve Genel Klasmanda sezon ikinciliği ile ayrıldı. Genç sporcu, katıldığı her yarıştan yüzde yüz podyum başarısı ile ayrıldı. Koray Kamiloğlu, İngiltere'de bulunan The Open University'de İşletme ve Yönetim alanında lisans eğitimi alıyor ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) lisansıyla uluslararası yarış pilotu olarak kariyerine devam ediyor.

ETİKETLER
#İtalya
#Koray Kamiloğlu
#Coppa Italia Turismo
#Mugello
#Yarış Pilotu
#Podyum
#Spor
