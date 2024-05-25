Aziz Yıldırım'ın görüştüğü Jose Mourinho'nun gözü Milli Takımda! İddialardan sonra ilk kez konuştu

25 May 2024 14:17 - Güncelleme : 25 May 2024 14:19

Son günlerde sık sık Türkiye'deki bir takımın başına gelmesi konuşulan Jose Mourinho, hayalini açıkladı. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe yönetimiyle görüştüğü iddia edilen Mourinho, Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım'la görüştüğünü itiraf etti.

AZİZ YILDIRIM'IN GÖRÜŞTÜĞÜ JOSE MOURİNHO'NUN GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA!

Rumen medyasına konuşan ünlü teknik direktör Jose Mourinho, "Kariyerimdeki en büyük başarı, Roma'yla iki Avrupa finaline ulaşmak. Bunu yapmak imkansız. Bunu kimsenin bir daha yapacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Ardından Mourinho, teknik bir teknik direktörde olması gereken özelliklerin en kritiğini açıkladı. Mourinho, "Bir yöneticinin en önemli özelliği? Şu anda iyi bir halkla ilişkiler uzmanına sahip olmak" ifadesini konuştu.

Geleceğinde ise yaşadığı en büyük pişmanlığın Portekiz Milli Takımı reddettiği olduğunu ifade eden Mourinho, "Kariyerimin sonunda doğru milli takımın başına geçmek istiyorum" dedi.