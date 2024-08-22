Azubike, Rizespor'a veda etti!

22 Ağustos 2024 20:01 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 20:05

Vincenzo Montella, Abdullah Avcı'ı İsviçre'de ziyaret etti!

Vincenzo Montella, Abdullah Avcı'ı İsviçre'de ziyaret etti!

Trendyol Süper Lig takımı Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcusu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte yeşil-mavili kulübün açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SEZON KARNESİ

Azubike, geçen sezon Rizespor forması altında sakatlıklarından dolayı forma giyemeden sezonu kapattı.