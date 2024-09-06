Balıkesirspor, Muhammed Demirci'yi kadrosuna kattı!

06 Eylül 2024 18:55 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 19:03

Balıkesirspor, Tuzlaspor forması giyen Muhammed Demirci'yi renklerine bağladı.

TFF 3. Lig takımı Balıkesirspor, orta saha'ya Muhammed Demirci transferiyle günçlendirdi. Marmara temsilcisi, Tuzlaspor forması giyen Muhammed Demirci'yi transfer etti.

Balıkesirspor'dan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Balıkesirspor’umuz son olarak Tuzlaspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve Muhammed Demirci’ye hayırlı olsun."