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Barcelona gol oldu yağdı! Real Madrid'i perişan etti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ekim 2024 23:46 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 23:57
Barcelona gol oldu yağdı! Real Madrid&#039;i perişan etti

LaLiga'nın 11. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Santiago Barnabeu'da oynanan mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

La Liga​'nın 11. haftasında Real Madrid​ ile Barcelona​ kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 

İkinci yarıda ise Lewandowski 54. ve 56. dakikalarda attığı gollerle skor bir anda 2-0'a geldi.

77. dakikada ise Lamal ve 84. dakikada ise Raphinha ile skor 4-0'a geldi.

Barcelona, El-Clasico'da deplasmanda oynadığı maçta büyük bir zaferle ayrılarak 3 puanı almayı başardı.

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DURUM RAPORU

Bu sonuçla Barcelona puanın 30 yaptı. Real Madrid ise 24 puanda kaldı.

LaLiga'nın bir sonraki haftasında Barcelona derbide Espanyol'u ağırlayacak. Real Madrid ise Valencia deplasmanında 3 puan arayacak.

Barcelona gol oldu yağdı! Real Madrid'i perişan etti - 2. Resim

ARDA GÜLER YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'den transfer olarak Real Madrid'e giden genç milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'ya bu maçta forma şansı vermedi.

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İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.

Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Fermin, Raphinha, Yamal, Lewandowski.

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Kaynak: tgrthaber.com
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