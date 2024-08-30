Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip: Fiyatta kolaylık sağlanacak

30 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:53

Lige 2'de 2 iile başlamasına rağmen oynadığı futbolla eleştiriler alan, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Young Boys hezimeti sonrası gözler transfere çevrildi. Ancak sarı-kırmızılılar futbolcu arayışını sürdürürken, eldeki oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor. Hedefteki son isim ise Barış Alper Yılmaz. Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve performansıyla A Milli Takım'ın da kapısını aralayan başarılı futbolcuya Yunan ekibi Oliympiakos talip oldu.

HER ŞEY BARIŞ ALPER'E BAĞLI

Fanatik'in haberine göre, transfer döneminin ilk günlerinde Barış Alper Yılmaz için asgari 30 milyon euro bonservis fiyat belirleyen yönetimin bu konuda strateji değişikliğine gitti. Yönetimin Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtilirken

futbolcunun da istemesi halinde ise transferde Yunan ekibine indirim kolaylığı sağlanacağı belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıkarken şu ana dek geçen sezonki performansından uzak bir görüntü çizdi. Buna karşın skorer bir görüntü çizen Barış Alper, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atarken ve 1 kez de arkadaşlarına asist yaptı.