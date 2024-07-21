Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor! 3 büyük ligden ilgilenenler var
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 22:31 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 22:36
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'nın 3 büyük ligden kulüpler ilgisinin olduğu açıkladı.
EURO 2024'te gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için talipler artıyor.
30 MİLYON EURO BEKLENTİ VAR
Sky Sport'tan Florian Plettenberg'in haberine göre; Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'den bazı takımlar Barış Alper Yılmaz ile ilgileniyor.
Haberde Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ve 30 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN KARNESİ
Geçen sezon Galatasaray ile toplam 55 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 7 gol atarken 12 gol pası verdi.
Kaynak: tgrthaber.com