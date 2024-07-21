Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor! 3 büyük ligden ilgilenenler var

21 Temmuz 2024 22:31 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 22:36

İspanyol basını açıkladı! Fenerbahçe'nin, En-Nesyri için ödeyeceği para belli oldu

İspanyol basını açıkladı! Fenerbahçe'nin, En-Nesyri için ödeyeceği para belli oldu

EURO 2024'te gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için talipler artıyor.

30 MİLYON EURO BEKLENTİ VAR

Sky Sport'tan Florian Plettenberg'in haberine göre; Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'den bazı takımlar Barış Alper Yılmaz ile ilgileniyor.

Haberde Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ve 30 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN KARNESİ

Geçen sezon Galatasaray ile toplam 55 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 7 gol atarken 12 gol pası verdi.