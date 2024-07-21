Sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan Alphonso Davies'e, Bayern yönetiminden uyarı!

21 Temmuz 2024 19:49 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 19:55

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Höjbjerg, Marsilya'ya imza attı!

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Höjbjerg, Marsilya'ya imza attı!

Real Madrid'in transfer listesinde yer alan Kanadalı sol bek Alphonso Davies'e Bayern Münih yönetiminden uyarı geldi.

Kulübün onursal başkanı Uli Hoeness bir yıllık sözleşmesi kalan Davies için "Böyle giderse mevcut sözleşmenin bitmesini bekleyeceğiz. Daha fazla para almayacak. Bunu kendisine bildirdik" diyerek teklif artırmayacaklarını söyledi.

BAYERN PERFORMANSI

Alman devi Bayern Münih'e 2019'un kış transfer döneminde 14 milyon euro bonservis bedeliyle Vancouver'dan katılan 23 yaşındaki sol bek, şuana kadar 195 maçta forma giyerken 10 kez fileleri sarstı.