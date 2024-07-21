Sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan Alphonso Davies'e, Bayern yönetiminden uyarı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 19:49 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 19:55
Alman devi Bayern Münih ile sözleşme yenileme konusunda uzak duran Alphonso Davies'e yönetimden ültimatom geldi.
Real Madrid'in transfer listesinde yer alan Kanadalı sol bek Alphonso Davies'e Bayern Münih yönetiminden uyarı geldi.
Kulübün onursal başkanı Uli Hoeness bir yıllık sözleşmesi kalan Davies için "Böyle giderse mevcut sözleşmenin bitmesini bekleyeceğiz. Daha fazla para almayacak. Bunu kendisine bildirdik" diyerek teklif artırmayacaklarını söyledi.
BAYERN PERFORMANSI
Alman devi Bayern Münih'e 2019'un kış transfer döneminde 14 milyon euro bonservis bedeliyle Vancouver'dan katılan 23 yaşındaki sol bek, şuana kadar 195 maçta forma giyerken 10 kez fileleri sarstı.
Kaynak: tgrthaber.com