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 | Yusuf Özgür Bülbül

Başakşehir Cherno More'yi tek golle geçti: Avrupa'ya galibiyetle başladı!

Başakşehir, 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı. Turuncu-lacivertli futbol takımı, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golüne Ömer Ali Şahiner imza attı, Ousseynou Ba sakatlanarak maça devam edemedi. İşte detaylar...

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Başakşehir Cherno More'yi tek golle geçti: Avrupa'ya galibiyetle başladı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 22:42

, 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More'yi deplasmanda 1-0 yenerek avantaj elde etti. Bulgaristan'ın Razgrad kentinde yer alan Huvepharma Stadı'nda oynanan müsabakada turuncu-lacivertli takıma galibiyet getiren tek golü 52. dakikada kaptan Ömer Ali Şahiner, kaydetti. Rövanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Başakşehir Cherno More'yi tek golle geçti: Avrupa'ya galibiyetle başladı!

SEZONUN İLK GOLÜ ÖMER ALİ ŞAHİNER'DEN GELDİ

İstanbul Başakşehir'de 2025-26 sezonunun ilk golünü Ömer Ali Şahiner kaydetti. 2021 Ocak'tan bu yana turuncu-lacivertli takımda forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Cherno More maçının tek golüne imza atarak galibiyette başrol oynadı. Ömer Ali, Başakşehir formasıyla 3'ü Avrupa kupalarında olmak üzere toplam 7. kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir Cherno More'yi tek golle geçti: Avrupa'ya galibiyetle başladı!

BA DEVAM EDEMEDİ

Başakşehir'de Senegalli oyuncu Ousseynou Ba, sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemedi. 49. dakikada Sidney ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Ba, saha içinde yapılan tedavinin ardından oynamayı sürdürdü. Senegalli stoper, 62. dakikada topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlisi eşliğinde saha kenarına gelen Ousseynou Ba'nın yerine 65. dakikada Hamza Güreler oyuna girdi.

SHOMURODOV İLK KEZ FORMA GİYDİ

Başakşehir'de yeni transfer Eldor Shomurodov, ilk maçına çıktı. Roma'dan transfer edilen 30 yaşındaki Özbek santrfor, 73. dakika Ivan Brnic'in yerine oyuna dahil oldu.

Bulgaristan ekibi Cherno More, ikinci yarının büyük bir bölümünde üstün bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk devresinde oyunun kontrolünü elinde bulunduran Başakşehir, Brnic ve Onur Bulut ile yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in kaydettiği golün ardından oyunun kontrolü Cherno More'nin eline geçti. Bulgaristan temsilcisi, hücumda etkili pozisyonlara girmesine rağmen beraberlik golünü bulamadı.

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ETİKETLER
#UEFA Konferans Ligi
#istanbul başakşehir
#Cherno More
#Ömer Ali Şahiner
#Eldor Shomurodov
#Futbol
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