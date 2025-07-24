Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 yenildi.
Filenin Sultanları lige veda etti. Japonya'nın yarı finaldeki rakibi, TSİ 21.00'de oynanacak olan Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.
Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da yapılacak. Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Hakemler: İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emir.), Stanislava Simic (Sırbistan)
Salon: Atlas Arena
Japonya: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Fukudome (L) (Kojima, Tsusaka, Akimoto, Kitamado)
Türkiye: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Aslı, Gizem (L) (Dilay, Aleksia, Hande, Saliha)
Setler: 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9
Süre: 1 saat 53 dakika