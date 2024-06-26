Başakşehir, Opoku ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

26 Haziran 2024 14:42 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:44

Rams Başakşehir, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Arouca’dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki savunma oyuncusu Jerome Opoku'nun satın alma opsiyonunun kullandığını duyurdu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Turuncu-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında Portekiz kulübü Arouca'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Jerome Opoku'nun opsiyonu kullanılarak oyuncumuz ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Jerome Opoku'ya başarılar" ifadeleri kullanıldı.

28 MAÇTA 4 GOL-1 ASİST

Opoku, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig’de 28 maçta forma giyerken, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.