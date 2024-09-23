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Başakşehir Sivasspor maçına hazırlanıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Eylül 2024 21:48 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 21:50
Başakşehir Sivasspor maçına hazırlanıyor!

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Sivasspor'a konuk olacak Başakşehir'de hazırlıklar devam etti.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cuma günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün yaptığı açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, sakatlık önleyici ısınmayla başladı.

Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: tgrthaber.com

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