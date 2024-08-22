Başakşehir, St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı! Tur İstanbul'a kaldı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 23:56 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 00:05
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda takımı St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı.
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda takımı St. Patrick's'in konuğu oldu.
Tallaght Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı.
Rövanş 29 Ağustos'da İstanbul'da oynanacak.
RÖVANŞ İSTANBUL'DA
Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com