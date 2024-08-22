Beşiktaş, Lugano deplasmanında 3-3 berabere kaldı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre takımı Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini Gedson(2) ve Al-Musrati attı.
Temsilcimiz Beşiktaş bu sezon Avrupa sahnesine başladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano ile karşılaştı.
Stockhorn Arena Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş 21. dakikada Gedson ile 1-0 öne geçti.
Lugano, 34. dakikada Bislimi ile beraberliği yakalayarak devre arasına gidildi.
Siyah-beyazlılar 52. dakikada Gedson, 55. dakikada ise Al-Musrati ile 3-1 öne geçti.
Gol sevincini tam yaşayamayan Beşiktaş kalesinde 56. dakikada Steffen'in attığı golü gördü. 63. dakikada ise Gabriel Paulista'nın kendi kalesine attığı golle skor 3-3'lük beraberliğe geldi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve 3-3 beraberlikle son buldu.
Rövanş 29 Ağustos'da İstanbul'da oynanacak.
GEDSON'DAN 2 GOL
Beşiktaş'ın Portekizli orta saha futbolcusu Gedson Fernandes, Lugano ağlarına 21. ve 52. dakikalarda attığı gollerle 2 gol atma başarısı gösterdi.
RÖVANŞ İSTANBUL'DA
Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.