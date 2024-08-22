Beşiktaş'tan ayrılan Joe Worrall, Burnley ile anlaştı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 22:55 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 22:47
Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak transfer ettiği eski stoperi Joe Worrall, Burnley ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Joe Worral, Nottingham Forest'tan İngiltere Championship ekibi Burnley'e transfer oldu.
Burnley kulübünün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Worral ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken transferin maliyeti hakkında bilgi verilmedi.
27 yaşındaki İngiliz stoper, imza töreninde şunları söyledi:
"Burnley oyuncusu olmaktan çok mutluyum. Kadroya dahil olmak ve takımı Premier Lig'e geri döndürmeye yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."
SEZON KARNESİ
Joe Worral, Beşiktaş'ta 9 maçta forma giymiş ve 1 kez fileleri havalandırmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com