Beşiktaş'tan ayrılan Joe Worrall, Burnley ile anlaştı!

22 Ağustos 2024 22:55 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 22:47

Porto, Türk asıllı futbolcu Deniz Gül ile anlaşmaya vardı!

Porto, Türk asıllı futbolcu Deniz Gül ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Joe Worral, Nottingham Forest'tan İngiltere Championship ekibi Burnley'e transfer oldu.

Burnley kulübünün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Worral ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken transferin maliyeti hakkında bilgi verilmedi.

27 yaşındaki İngiliz stoper, imza töreninde şunları söyledi:

"Burnley oyuncusu olmaktan çok mutluyum. Kadroya dahil olmak ve takımı Premier Lig'e geri döndürmeye yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."

SEZON KARNESİ

Joe Worral, Beşiktaş'ta 9 maçta forma giymiş ve 1 kez fileleri havalandırmıştı.