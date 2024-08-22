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Beşiktaş'tan ayrılan Joe Worrall, Burnley ile anlaştı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 22:55 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 22:47
Beşiktaş&#039;tan ayrılan Joe Worrall, Burnley ile anlaştı!

Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak transfer ettiği eski stoperi Joe Worrall, Burnley ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Joe Worral, Nottingham Forest'tan İngiltere Championship ekibi Burnley'e transfer oldu.

Burnley kulübünün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Worral ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken transferin maliyeti hakkında bilgi verilmedi.

27 yaşındaki İngiliz stoper, imza töreninde şunları söyledi:

"Burnley oyuncusu olmaktan çok mutluyum. Kadroya dahil olmak ve takımı Premier Lig'e geri döndürmeye yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."

SEZON KARNESİ

Joe Worral, Beşiktaş'ta 9 maçta forma giymiş ve 1 kez fileleri havalandırmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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