Bellingham'a var Merih'e yok! UEFA'nın çifte standartına tepki yağıyor

05 Temmuz 2024 14:28 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:19

Erdoğan'dan Demiral'a cezayla ilgili ilk yorum! Almanların kartalı, Fransızların horozuna kimse bir şey diyor mu!

Erdoğan'dan Demiral'a cezayla ilgili ilk yorum! Almanların kartalı, Fransızların horozuna kimse bir şey diyor mu!

UEFA, Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt işaretiyle sevinen Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.

UEFA'DAN ÇİFTE STANDART: DAHA ÖNCEKİ ÖRNEKLERDE CEZA VERİLMEMİŞTİ!

Daha önce Dusan Tadic Sırbistan - Karadağ maçında çetnik selamı vermiş ve soruşturma bile açılmamıştı.

Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri de Sırbistan'a karşı ülkelerinin oynadığı maçta gol sevincini kartal selamıyla yapmış ve yalnızca para cezası almıştı.

Hollanda’da eski Beşiktaşlı Wout Weghorst gol sevincinde Hollanda'nın simgesi olan aslan hareketi yapmış ve bir soruşturma açılmamıştı.

30 SAYFALIK SAVUNMA GÖNDERİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral için savunmasını bu sabah UEFA'ya gönderdi.

30 sayfalık yapılan savunmada, Merih Demiral'ın yaptığı bu işaretin Türk geleneğinin 1000 yıllık simgesi olduğu vurgulanırken, daha önce diğer futbol müsabakalarında yapılan ve ceza almayan olayların da savunmaya eklendiği ifade edildi.

BELLİNGHAM'A 5 GÜN MERİH'E 3 SAAT!

UEFA, İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın savunmasını 5 gün boyunca inceledi ve ardından kararını verirken TFF ve Merih Demiral'ın savunmasını ise bu sabah aldı, sadece 3 saat inceledi ve cezayı kesti.

BELLİGHAM'IN CEZASI ERTELENDİ!

UEFA, Jude Bellingham'a 30 bin euro ve hareketin 1 yıl içinde tekrarlanması halinde uygulanacak 1 maç men cezası verdi.

Aynı UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi ve cezayı ertelemeye gerek bile görmedi.

UEFA'YA DEV TEPKİ!

UEFA'nın çifte standartı Türk futbolseverleri çileden çıkarttı.

Sosyal medyada UEFA'ya büyük tepki gösterilirken #BeFairUEFA (Adil ol UEFA) etiketiyle kısa süre içinde 300 bine yakın tepki paylaşımı yapıldı.

#BeFairUEFA etiketi X'te 1. sıraya yerleşirken dünya gündemine oturdu.

UEFA KARARINI ÇOKTAN VERMİŞTİ!

UEFA, sabah saatlerinde gönderilen savunmayı çok kısa bir süre içinde inceleyerek kararını verdi.

UEFA'nın bu kadar hızlı karar vermesi savunmanın hiç incelenmediği ve ceza verilmesini kararının önceden alındığı şeklinde yorumlandı.

ALMAN BİLD DÜN DUYURMUŞTU

Alman Bild gazetesi de dün alınacak kararı önceden biliyormuş gibi Merih Demiral'ın 2 maç men cezasını alacağını duyurmuştu.