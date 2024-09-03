Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu: "Sonuna kadar savaşacağım"

03 Eylül 2024 17:00 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:00

Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

"KUPALAR KAZANMAK İÇİN GELDİM"

Kerem, Benfica Kulübünün televizyonuna yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok memnunum. Benfica'nın Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorum. Menajerimden bana buradan transfer teklifi geldiğini duyduğumda çok mutlu oldum. Kupalar kazanmak için buraya gelmek istedim. Hedefim her zaman galip gelmek ve kupa kazanmak." ifadelerini kullandı.

17 NUMARALI FORMAYI SEÇTİ

Benfica'da 17 numaralı formayı seçen Kerem, "Taraftarlara sahada sonuna kadar savaşacağımın sözünü verebilirim. Sahada her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Takım arkadaşlarıma her zaman yardımcı olacağım. Ve elbette kupalar kazanacağız." şeklinde konuştu.

Film karakteri Harry Potter'a benzetilen ve bu yüzden sahada rakip futbolcuya "expelliarmus" (rakibi etkisiz hale getirme) yaptığı yönünde gelen bir soruya da cevap veren Kerem, "Amacım bu ve rakiplerime de bunu yapmayı çok istiyorum." açıklamasında bulundu.

PORTEKİZ BASINI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa ile birlikte yeni sözleşmesine imza atan 25 yaşındaki milli futbolcuya Portekiz basını da ilgi gösterdi.

Diğer yandan sezona kötü bir başlangıç yapan, 4 maçta 7 puanla 7. sırada bulunan ve son alınan beraberlikten sonra Alman çalıştırıcı Roger Schmidt ile yollarını ayıran Benfica'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

BENFİCA'NIN YENİ HOCASI KİM OLACAK?

Portekiz basınındaki iddialarda mevcut durumda Meksika'nın Toluca takımını çalıştıran Renato Paiva en güçlü aday olarak gösterilirken, boşta olan teknik direktörlerden Bruno Lage, Leonardo Jardim ve Massimiliano Alegri de diğer adaylar arasında yer alıyor.