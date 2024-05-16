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Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz bırakmadı! Sözleşme süresi uzatıldı

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 15:18 - Güncelleme : 16 May 2024 15:26
Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz bırakmadı! Sözleşme süresi uzatıldı

Beşiktaş, genç futbolcu Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş, sezon hedeflerini uzatan bir anlaşmayı da 19 yaşındaki genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'la yaptı.  2026-2027 sezonuna kadar uzatılan sözleşmeyi Beşiktaş kulübü duyurdu. 

BEŞİKTAŞ, 19 YAŞINDAKİ FUTBOLCUSU DEMİR EGE TIKNAZ BIRAKMADI!

Orta saha oyuncusu olan Demir Ege Tıknaz, 27 maçta 1 asistlik performans sergilemişti.

Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz bırakmadı! Sözleşme süresi uzatıldı - 1. Resim

Kulüp genç oyuncunun 2027 ya kadar sözleşmesini uzattığını şu ifadelerle duyurdu:

Kulübümüz, gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz bırakmadı! Sözleşme süresi uzatıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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