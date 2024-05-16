Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz bırakmadı! Sözleşme süresi uzatıldı

16 May 2024 15:18 - Güncelleme : 16 May 2024 15:26

Beşiktaş, sezon hedeflerini uzatan bir anlaşmayı da 19 yaşındaki genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'la yaptı. 2026-2027 sezonuna kadar uzatılan sözleşmeyi Beşiktaş kulübü duyurdu.

BEŞİKTAŞ, 19 YAŞINDAKİ FUTBOLCUSU DEMİR EGE TIKNAZ BIRAKMADI!

Orta saha oyuncusu olan Demir Ege Tıknaz, 27 maçta 1 asistlik performans sergilemişti.

Kulüp genç oyuncunun 2027 ya kadar sözleşmesini uzattığını şu ifadelerle duyurdu:

Kulübümüz, gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."