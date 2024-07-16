Beşiktaş, 2024-25 sezonu formalarını tanıttı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 22:01 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 22:04
Süper Lig takımı Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formalarını sosyal medya hesabından açıkladı.
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı.
2024-2025 sezonunda giyeceği formaları daha önceden tanıtan Beşiktaş son olarak beyaz formasını da tanıttı.
Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde:
"Taraftar formamızda, şampiyonluklarımızın şahidi İstanbul Boğazı’nı göğsümüze taşıdık. Boğazın Efendisi’ne sonuna kadar destek olacağımıza #BeşiktaşlıSözü
Beşiktaş JK 2024/25 efsane beyaz forması şimdi satışta."
Kaynak: tgrthaber.com