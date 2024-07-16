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Beşiktaş, 2024-25 sezonu formalarını tanıttı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 22:01 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 22:04
Beşiktaş, 2024-25 sezonu formalarını tanıttı!

Süper Lig takımı Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formalarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı.

2024-2025 sezonunda giyeceği formaları daha önceden tanıtan Beşiktaş son olarak beyaz formasını da tanıttı.

Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Taraftar formamızda, şampiyonluklarımızın şahidi İstanbul Boğazı’nı göğsümüze taşıdık. Boğazın Efendisi’ne sonuna kadar destek olacağımıza #BeşiktaşlıSözü

Beşiktaş JK 2024/25 efsane beyaz forması şimdi satışta."

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Kaynak: tgrthaber.com
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