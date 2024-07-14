Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'den Angel Di Maria açıklaması!

14 Temmuz 2024 15:36 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:38

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta, İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve yeni transfer Ciro Immobile bir basın toplantısı düzenledi

Feyyaz Uçar'ın açıklamaları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR TRANSFERLER YAPIYORUZ"

"Son yıllarda olmayan bir şey oluyor, takımı hocaya hazır teslim ediyoruz. Bu son derece önemli bir durum. Tüm teknik direktörler, bütün kadrolarını hazır şekilde görmek isterler. Bu konuda büyük emeği geçen Hüseyin Yücel'e teşekkür ediyorum. Son transferlerin hepsinde bulundum. Yaptığı fedakarlıkları biliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Hasan Arat ve diğer yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Immobile'ye hoş geldin diyorum. Biz geldikten sonraki transferlere bakarsak, gerçekten Beşiktaş'a yakışır, doğru, faydalı transferler yaptığımızı düşünüyoruz."

"GİDECEK ARKADAŞLARDAN DESTEK İSTİYORUZ"

"Gidecek yabancı oyuncular konusunda Brad Friedel çalışmalara devam ediyor. Gitmesi söz konusu olan oyunculardan da destek istiyoruz. Giderken de el sıkışarak, kucaklaşarak ayrılmak istiyoruz. Eğer bunu başaramazsak, elimizdeki oyunculara lisans çıkaramayacağız."

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"CIRO FEDAKARLIK YAPTI"

"Çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Son yılların en enerjik kampını geçirdiğimiz söyleniyor. Lazio ile 48 saat boyunca ciddi bir pazarlığa oturduk. En son Ciro noktayı koydu ve fedakarlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi."

"19 YABANCIYI 12'YE DÜŞÜRMEK İÇİN TRANSFERDE ES VERME ZAMANI"

"Transferler için şimdi birazcık es verme zamanı. Çünkü 19 yabancıya ulaştık ve bunu 12'ye düşürmemiz lazım. Transfer döneminin bitmesine daha 1 aydan fazla süre var. Kimse şüphe etmesin. Bizler bu yolda çalışmaya devam edeceğiz, kimsenin şüphesi olmasın."

"BİR ŞEKİLDE KAYNAK BULUNUR"

"Beşiktaş'ın yapamayacağı transfer bana göre yok. Bir şekilde kaynak bulunur. Nasıl diğer kulüpler geçmiş yıllarda bulduysa artık sıra bizde. Hesabı-kitabı ben İstanbul'a dönünce yaparım. Hiçbir sıkıntı olmaz."

"DI MARIA GELMEK İSTEMEDİ"

"Bizim öncelikli amacımız Slovenya kampına kemik kadromuzu yetiştirmekti. Bunu da başardık. Bazı isimlerle ilgilendik ama bu transferlerin gerçekleşme ihtimali maalesef sıfır. Hermoso ile alakalı birçok haber çıktı ama olma ihtimali sıfır. 2 milyon Euro'dan başlattığımız süreci 4 milyon Euro'ya kadar çıkarttık ama Arabistan takımlarından 8 milyon Euro teklif aldığını söyleyince teşekkür ettik. Di Maria ile konuştuk kendisi gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyen oyuncuyu biz de istemeyiz zaten."

GEDSON FERNANDES TRANSFERİ

"Şu an askıda. Herhangi bir somut gelişme yok. Olduğu takdirde değerlendiririz."